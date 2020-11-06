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Селезнев забил третий гол после возвращения в Украину: обзор матча "Днепр-1" – "Колос"

6 ноября, 22:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Колос" уже четвертый, а "Днепр-1" катится в зону вылета

"Колос" одержал победу над "Днепром-1" в стартовом матче 9-го тура чемпионата Украины. Счет в матче ударом с пенальти открыл Евгений Селезнев. 35-летний форвард забил третий гол после возвращения в Украину, правда, все – с пенальти.

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В начале второго тайма ковалевцы забили второй гол, однако арбитр его отменил после использования системы VAR. Тем не менее, спустя 10 минут Смирный забил по правилам, установив окончательный счет в матче.

"Колос" как минимум на сутки поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины. "Днепр-1" потерпел второе поражение подряд и остался на 10-й строчке, но по итогам тура может опуститься на 12-е место.

"Днепр-1" – "Колос" – 0:2
Голы: Селезнев (25, пен), Смирный (58)

"Днепр-1": Сарнавский, Дубинчак, Тейлор, Адамюк, Логинов, Назаренко (Цуриков, 70), Батагов (Довбик, 37), Булеца (Ди Франко, 86), Пихаленок, Когут (Коркишко, 86), Хобленко (Чичиков, 70).

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"Колос": Волынец, Петров, Гавриш, Новак, Черноморец, Богданов (Милько, 89), Кравченко, Смирный (Ильин, 80), Ориховский, Антюх (Морозко, 73), Селезнев (Лысенко, 73).

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Предупреждения: Петров (20), Логинов (24), Когут (27), Хобленко (30), Смирный (39), Кравченко (85), Ильин (90).

Обзор матча "Днепр-1" – "Колос":

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8
6
2
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17
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2
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8
4
4
0
20
9
11
16
Забитые 20
Пропущеные 9
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Пропущеные 9
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Пропущеные 9
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7
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2
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Разница 6
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
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Источник: Сегодня|Спорт

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