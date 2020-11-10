Селезнев извинился перед Йовичевичем за конфликт на "Днепр-Арене"

Еще одну главу получила конфликтная история, которая возникла во время матча чемпионата Украины между "Днепром-1" и "Колосом". Как мы писали, Селезнев и хорватский тренер "Днепра-1" устроили разборки. Соперники высказывали друг другу претензии еще во время игры, позже Игор Йовичевич попросил к нему обращаться на украинском языке, на что Евгений резко ответил, что никто не будет ему указывать, на каком языке говорить в родной стране.
Потом Костышин вступился за Селезнева: "Он – очень порядочный человек". И, кажется, инцидент уже исчерпан: нападающий команды из Ковалевки написал SMS-сообщение тренеру клуба из Днепра с извинениями за свое поведение. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык на YouTube-канале Football Hub. Сами же участники конфликта никак его не прокомментировали.
В том матче "Колос" победил со счетом 2:0 (Селезнев забил пенальти) и занимает пятое место с 15 очками, отставая на пять пунктов от "Динамо". А "Днепр-1" в девяти турах набрал восемь очков и находится на 10-й строчке.
В августе украинский футболист Селезнев женился на россиянке.
Вспомним, как Евгений играл за "Колос" в матче против греческого "Ариса":
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