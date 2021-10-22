Самая крупная победа Металлиста. Под горячую руку попал Ингулец

В Харькове было много борьбы и голов / Фото: Металлист 1925
12-й тур чемпионата Украины по футболу продолжился в Харькове. Ранее Десна и Александрия не определили победителя.
А вот Металлист 1925 разгромил на своем поле Ингулец. В ворота гостей влетело четыре мяча.
Первый зрителям пришлось ждать долго. Лишь перед самым перерывом харьковчане вышли вперед. Батюшин красивым ударом из-за штрафной поразил верхний угол ворот.
Добил Металлист соперника по истечении часа игры. За две минуты Западня и Марлинсон довели счет до разгрома. А точку в матче поставил Крысков.
Металлист – Ингулец – 4:0
Голы: Батюшин (40), Западня (64), Марлисон (66), Крысков (83)
Это самая крупная победа Металлиста 1925 в Премьер-лиге. Она позволила харьковчанам приблизиться к зоне еврокубков. А вот Ингульцу приходится думать, как не вылететь в Первую лигу.
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Турнирная таблица
1
11
9
2
0
29
3
26
29
Забитые
29
Пропущеные
3
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26
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Забитые
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13
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Забитые
21
Пропущеные
8
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13
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Забитые
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5
11
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23
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Забитые
23
Пропущеные
15
Разница
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12
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В
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12
6
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19
Забитые
15
Пропущеные
14
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В
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12
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3
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14
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18
Забитые
14
Пропущеные
17
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12
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Результаты последних матчей:
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3
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11
Забитые
7
Пропущеные
16
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Результаты последних матчей:
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22
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Результаты последних матчей:
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Забитые
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Пропущеные
25
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Результаты последних матчей:
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