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Сабо: "Милевскому надо на пенсию уходить, а не играть"

24 декабря, 16:14

Олег Люлька Олег Люлька

В январе Миле, подписавшему контракт с "Минаем" на полтора года, исполнится 36 лет

Бывший тренер Артема Милевского по киевскому "Динамо" Йожеф Сабо сомневается, что Миля принесет большую пользу "Минаю", с которым в четверг подписал контракт на полтора года. По мнению Сабо, Артему, которому 12 января исполнится 36 лет, пора уже вешать бутсы на гвоздь.

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"35-36 лет – это возраст, когда надо уже на пенсию уходить, а не играть. Думаю, такие футболисты уже свое отыграли. Знаю Милевского. Когда он был молодым, хорошо играл, но параллельно еще кое-чем занимался. Дай бог, чтобы он молодежи давал хороший пример"

Артем Милевский в "Минае"

Артем Милевский в "Минае" / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

"Поможет ли Милевский "Минаю"? Сложный вопрос. У Василия Кобина команда, которая не претендует ни на медали, ни на Лигу Европы. Середняк чемпионата. Весна покажет, поможет ли он команде. Но 36 лет – возраст, когда уже ресурс футболиста исчерпан. По себе знаю, потому что в 32 года закончил, наелся", – цитирует Йожефа Сабо Meta Ratings

Йожеф Сабо
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Йожеф Сабо / Фото: Динамомания

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Напомним, за время своей карьеры Артем Милевский не раз попадал в скандалы, связанные с нарушениями режима. Об одном из них недавно рассказал сам футболист. "После загула "мусора" заложили нас с Алиевым Суркису – тот грозился вывезти в лес", – поведал Миля.

Все подробности в спецтеме Возвращение Милевского

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