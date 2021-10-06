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С этим нельзя шутить: вратарь Львова продолжил играть после жуткого перелома черепа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
6 октября, 11:20
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В матче 10-го тура чемпионата Украины вратарь Львова Александр Ильющенков получил серьезную травму
Вратарь Львова Ильющенков получил травму в матче против Днепра-1
Вратарь Львова Ильющенков получил травму в матче против Днепра-1 / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

На 11-й минуте поединка Днепр-1 – Львов (1:0) голкипер "горожан" получил удар в голову от хавбека Днепра-1 Александра Назаренко. Несмотря на тяжелое повреждение, Ильющенков доиграл матч до конца.

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"Диагностировали перелом височной кости. Все было динамично, но так вышло. Это футбол, ничего не поделаешь.

Почему не попросил замену? Сначала было больно и начал отключаться. Потом благодаря врачам понял, что могу доиграть. Сказал, что если почувствую себя плохо, то попрошу замену. Так и доиграл", – рассказал голкипер Львова в эфире программы Футбол NEWS.

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Напомним, что 31-летний голкипер перешел в команду Львова на правах свободного агента в январе 2021 года. В нынешнем сезоне Ильющенков сыграл 8 матчей, причем в двух поединках сохранил ворота "сухими".

Смотрите эпизод в матче, в котором Назаренко "въехал" коленом в голову Ильющенкова.

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Добавим, что после десяти сыгранных матчей Львов набрал шесть очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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5
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Верес
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Рух
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