Рух варит две тонны пива на матч с Динамо

Львовский клуб запустил производство партию собственного крафтового пива. Попробовать новинку смогут болельщики, которые придут на матч чемпионата Украины

Эксклюзивное пиво к матчу Рух - Динамо

25 сентября в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги во Львове Рух сыграет против киевского Динамо.

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К этому поединку львовский клуб с местным рестораном запустил в производство партию собственного крафтового пива.

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Две тонны напитка будут в течение трех недель дозревать в подвалах ресторана. А попробовать пиво смогут болельщики, которые придут на "Арену Львов" посмотреть матч Рух – Динамо.

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Напомним, что сейчас в чемпионате Украины сыграно шесть туров. Рух идет на десятом месте – 7 очков. Динамо лидирует в УПЛ – 16 очков.

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