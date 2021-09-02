4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
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Рух варит две тонны пива на матч с Динамо

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
2 сентября, 23:16
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Львовский клуб запустил производство партию собственного крафтового пива. Попробовать новинку смогут болельщики, которые придут на матч чемпионата Украины
Эксклюзивное пиво к матчу Рух - Динамо
Эксклюзивное пиво к матчу Рух - Динамо

25 сентября в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги во Львове Рух сыграет против киевского Динамо.

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К этому поединку львовский клуб с местным рестораном запустил в производство партию собственного крафтового пива.

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Две тонны напитка будут в течение трех недель дозревать в подвалах ресторана. А попробовать пиво смогут болельщики, которые придут на "Арену Львов" посмотреть матч Рух – Динамо.

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Напомним, что сейчас в чемпионате Украины сыграно шесть туров. Рух идет на десятом месте – 7 очков. Динамо лидирует в УПЛ – 16 очков.

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Турнирная таблица

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
6
5
1
0
20
2
18
16
Забитые 20
Пропущеные 2
Разница 18
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
Шахтер Шахтер Шах
6
4
1
1
12
4
8
13
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В В П В
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
6
4
1
1
12
6
6
13
Забитые 12
Пропущеные 6
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В В
4
Десна Десна Дес
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В В
5
Ворскла Ворскла Вор
6
3
2
1
11
5
6
11
Забитые 11
Пропущеные 5
Разница 6
Результаты последних матчей: П В Н В В
6
Александрия Александрия Але
6
3
2
1
7
5
2
11
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В Н В П
7
Заря Заря Зар
6
3
1
2
12
8
4
10
Забитые 12
Пропущеные 8
Разница 4
Результаты последних матчей: В В Н П В
8
Верес Верес Вер
6
2
2
2
7
7
0
8
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Ингулец Ингулец Инг
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забитые 8
Пропущеные 11
Разница -3
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
Рух Рух Рух
6
2
1
3
5
8
-3
7
Забитые 5
Пропущеные 8
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н В П
11
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
12
Минай Минай Мин
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П Н П В
13
Колос Колос Кол
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н В Н
14
Черноморец Черноморец Чер
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П В П П
15
Львов Львов Льв
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забитые 4
Пропущеные 12
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П П

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44
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И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
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113
2
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32
18
88
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