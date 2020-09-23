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"Рух" – "Шахтер": букмекеры не принимают ставки на то, что "горняки" не проиграют

23 сентября, 14:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча чемпионата Украины начнется во Львове в 19:00 среды

В среду, кроме квалификационных матчей Лиги чемпионов, украинских болельщиков привлечет перенесенный матч Премьер-лиги. На нашем сайте можно смотреть онлайн-трансляцию "Рух" – "Шахтер". Поединок абсолютного дебютанта элитного дивизиона и многократного чемпиона пройте на "Арене Львов".

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Букмекеры в последние часы понизили шансы хозяев. Сейчас коэффициент на их успех составляет аж 21, тогда как на гостей – 1.11, на ничью – 9.40. А вот на то, что "Шахтер" не проиграет "Руху", ставки перестали принимать – настолько это событие кажется очевидным.

Самый вероятные счета – 0:2 и 0:3 коэффициент на которых в конторах колеблется около 6.00. С неплохим коэффициентом 1.45 можно поставить на то, что "Шахтер" победит и в игре будет забито три и более мячей. А вот у "Руха" сегодня меньше шансов забить, чем уйти с поля без голов. У форварда Жуниора Мораеса – все наоборот: он должен забить (1.65). Также высоки шансы у Марлоса (2.10) и Тайсона (3.30).

Узнавайте, где смотреть матч "Рух" – "Шахтер". Следить за событиями можно и по ТВ, и в интернете.

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