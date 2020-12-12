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"Рух" разгромил "Днепр", отправив его на дно УПЛ (видео)

12 декабря, 21:57

Олег Люлька Олег Люлька

Львовяне перед зимними каникулами одержали свою первую победу в Премьер-лиге – смотрите, как это было

Дебютант чемпионата Украины львовский "Рух" перед уходом на зимний перерыв добыл свою первую победу в УПЛ, разгромив на "Арене Львов" в 13-м туре "Днепр-1" со счетом 4:1.

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После этой победы "Рух" покинул последнее место турнирной таблицы Премьер-лиги. А на ее дно опустился "Днепр-1", возглавляемый пока еще хорватом Игорем Йовичевичем.

Пока еще – потому что с такими результатами не исключено и увольнение Йовичевича...

Обзор матча "Рух" – "Днепр-1" (4:1)

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"Рух" – "Днепр-1" – 4:1
Голы: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 – Сваток, 84
"Рух": Бандура – Стаменкович (Зец, 90), Гагун (Копына, 90), Белый – Мартынюк, Федорчук, Мысык – Бойчук, Р.Русин (Кухарук, 87), Климчук (Притула, 90) – Кухаревич (Кондраков, 68)
"Днепр-1": Сарнавский – Адамюк, Сафронов, Сваток, Логинов (Батагов, 46) – Назаренко (Домарацкий, 85), Игнатенко, Кравченко, Ярмолюк (Булеца, 46), Довбик – Хобленко (Коркишко, 62)
Предупреждения: Стаменкович, Климчук – Ярмолюк, Сваток, Кравченко

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Фото – пресс-служба ФК "Рух"

Напомним, что в статусе лидера чемпионата Украины зимовать будет "Динамо", сыгравшее в субботу 2:2 с "Колосом". В этом поединке впервые за время работы в столичной команде был удален ее главный тренер Мирча Луческу.

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Источник: Сегодня|Спорт

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