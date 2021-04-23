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Рух поднялся со дна после разгрома Мариуполя

23 апреля, 20:58

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Львовский клуб благодаря уверенной победе в гостях смог покинуть последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины

/ Фото: ФК Мариуполь

Сегодня стартовал 23-й тур чемпионата Украины по футболу. Мариуполь принимал Рух. Гостям удалось увезти три очка и покинуть дно турнирной таблицы.

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Все самое интересное в матче произошло в середине второго тайма. Чоботенко получил красную карточку за фол последней надежды и Климчук четко реализовал пенальти.

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Потом Борячук точным ударом головой удвоил преимущество Руха.

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А Рунич перед финальным свистком оформил разгром.

Мариуполь – Рух – 0:3
Голы: Климчук (66, пен.), Борячук (76), Рунич (88)

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Победа для Руха, как глоток свежего воздуха. Команда отчаянно борется за сохранение прописки в Премьер-лиге. До конца чемпионата Рух ждут матчи против Александрии (дома), Олимпика (дома) и Днепра-1 (выезд).

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