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Рух едва не обыграл Ингулец в битве за выживание с незабитым пенальти и незасчитанным голом

18 апреля, 15:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Поединок дебютантов элитного дивизиона прошел, как на качелях, но завершился без забитых мячей. Соперники третий раз подряд разошлись мировой

В воскресенье проходят еще три матча чемпионата Украины по футболу. Напомним расписание, трансляции и результаты 22-го тура УПЛ. Первыми на поле вышли Ингулец из пгт Петрово и львовский Рух. Оба клуба борются за сохранение места в Премьер-лиге. Во встрече было немало острых моментов, но голов на стадионе "Зирка" в Кропивницком зрители так и не дождались. Команды третий раз подряд завершили встречу ничьей.

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С самого начала гости захватили преимущество и быстро могли открыть счет. В эпизоде на 10-й минуте мяч высоко завис над штрафной хозяев, а затем, возможно, пересек линию ворот Ингульца. Но "снаряд" вылетел в поле от колена вратаря, а никто из судей не взял на себя ответственность зафиксировать гол. Главный арбитр был далеко, а линейный вряд ли что-то мог увидеть сквозь частокол ног. VAR в этой игре не применялся.

На 33-й минуте Рух получил еще один шанс. Рефери Владимир Новохатний назначил 11-метровый в ворота хозяев за нелепый фол Салема Мохамеда Али из Туниса. Однако 23-летний форвард Юрий Климчук пробил мимо ворот! Смотрите самые интересные моменты первого тайма:

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После перерыва своеобразные качели продолжились, хотя ближе к успеху был Рух. Однако игрокам не хватило мастерства забить хотя бы один мяч на две команды. Вашему вниманию – моменты второй половины.

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После этой встречи Ингулец остался на 10-м месте с 20 очками, а Рух – на последнем, 14-м. Правда, разделяет конкурентов всего три очка, к тому же львовяне сыграли на матч меньше.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
21
11
5
5
37
18
19
38
Забитые 37
Пропущеные 18
Разница 19
Результаты последних матчей: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забитые 33
Пропущеные 20
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П П
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забитые 19
Пропущеные 47
Разница -28
Результаты последних матчей: В П П В П
12
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: В П Н Н П
13
ОлимпикОлимпикОли
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забитые 23
Пропущеные 37
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П П
14
РухРухРух
21
3
8
10
17
36
-19
17
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н В П П П

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