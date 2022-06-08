Ринат Ахметов пожертвует 60 миллионов на поддержку украинского футбола

Президент Шахтера изъявил желание финансово поддержать наши клубы в условиях военного положения

Президент Шахтера Ринат Ахметов

Из-за вторжения России Украина переживает тяжелые времена. Уже более трех месяцев идет война за нашу независимость, наши города, наших людей, детей и будущее.

Из-за нападения со стороны РФ чемпионат Украины по футболу так и не был доигран в прошлом сезоне. Впрочем, УАФ намерена начать новый сезон УПЛ уже в конце августа.

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Футбольный клуб Шахтер поприветствовал намерение ассоциации и клубов УПЛ о проведении турнира. В клубе отметили, что в это тяжелое время важно быть сплоченными и помогать друг другу.

Из-за сложной экономической ситуации в стране не все могут полноценно готовиться к чемпионату. В связи с этим президент "горняков" Ринат Ахметов принял решение о финансовой поддержке украинского чемпионата, а также клубов Первой и Второй лиги, проектов детского футбола суммой в размере 60 миллионов гривен.

Напомним, что из-за серьезных повреждений инфраструктуры участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять Десна и Мариуполь. За ними будет закреплено место в элитном дивизионе, а вместо них в УПЛ сыграют Металлист и Кривбасс.