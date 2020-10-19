Украинские судьи получили максимальную оценку с момента старта сезона. Разбор от Михаила Метревели

За последний тур чемпионата Украины наши судьи получили самую высокую оценку с момента старта сезона – 7.83 балла (ранее "лидировал" стартовый тур – 7.67 балла). Все матчи и спорные судейские решения шестого тура оказались в фокусе Михаила Метревели.

Реклама

Футбольный эксперт каналов "Футбол" специально для "Спорт.Сегодня" анализирует арбитраж тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-бальной шкале.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги:

Средняя оценка и оценки по турам:

средняя 1 2 3 4 5 6 Сергей Бойко 8,25 8 8,5 Владимир Новохатний 8,00 9 7 Алексей Деревинский 8,00 8 Ярослав Козык 8,00 8 Николай Балакин 8,00 8 8 Анатолий Абдула 8,00 8 Денис Шурман 8,00 8 Александр Дердо 8,00 8 Катерина Монзуль 7,67 7 8 8 Евгений Арановский 7,50 7 8 Игорь Пасхал 7,40 8 7,5 6 8 7,5 Максим Козыряцкий 7,33 8 8 6 Дмитрий Бондаренко 7,33 8 6 8 Константин Труханов 7,00 7 Дмитрий Кутаков 6,50 7 6 Юрий Иванов 6,00 8 4 Александр Шандор 6,00 6 Александр Омельченко 6,00 6 Виталий Романов 5,75 5 6,5 Виктор Копиевский 5,75 5,5 6 Юрий Можаровский 5,00 5 Дмитрий Кривушкин 5,00 5

В прошедшие выходные были сыграны семь матчей шестого тура Премьер-лиги. Поехали!

Михаил Метревели:

6 тур стал особенным из-за коронавирусной инфекции. Чуть ли не половина клубов лиги были вынуждены отправить в карантин большое количество игроков, тренеров и персонала команд из-за позитивных тестов ПЦР. В экстренном порядке многим пришлось задействовать резервы молодежных команд.

Реклама

Несмотря на это, количество грубых нарушений не возросло, но и не снизилось, оставаясь в стандартных пределах УПЛ. Правда один жуткий случай все же произошел в Александрии…

В итоге арбитры выдали 42 предупреждения, в среднем 6 карточек за игру (по прежнему, один из самых худших показателей в Европе), из них 4 красные карточки. Самым корректным оказался матч "Рух" – "Динамо" (2 предупреждения), самый грубый – "Александрия" – "Ингулец" (11 предупреждений, 2 удаления).

"Минай" – "Мариуполь" (0:1)

Арбитр: Евгений Арановский.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и совершали много фолов. VAR на матче не работал.

Реклама

Ключевой момент для арбитража случился на 91-й минуте. Сакив, пытаясь выбить мяч в подкате, ударил по ногам врывавшегося в штрафную Кулакова. Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота "Миная". Очень сложный эпизод для принятия арбитром правильного решения, учитывая отсутствие VAR.

Фол был зафиксирован абсолютно верно. Игрок "Миная" начинал выполнять подкат на входе в штрафную, но сбил нападающего уже вблизи 11-метровой отметки. На мой взгляд, это пенальти, но поставь в том эпизоде арбитр штрафной, а не пенальти, то и с этим решением можно было бы согласиться. Классический пример решения сложной задачи на усмотрение арбитра.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Рух" – "Динамо" (0:2)

Арбитр: Игорь Пасхал.

Реклама

Матч был довольно легким для арбитража. Команды сравнительно много фолили, но в основном это были тактические фолы или фолы в борьбе. На матче работал VAR.

В матче не было спорных моментов, требующих детального анализа. А к арбитру Игорю Пасхалу остается все то же пожелание, что и после предыдущего тура – ему стоит быть более принципиальным в определении степени нарушений игроками.

В частности, в матче с "Рухом" Сергей Сидорчук, по ходу игры совершил несколько грубых фолов и, как минимум, наиграл на желтую карточку. Но арбитр, в этот вечер был слишком благодушен и не стал строго судить капитана "Динамо".

Оценка: 7,5 баллов из 10-ти.

"Шахтер" – "Львов" (5:1)

Арбитр: Дмитрий Бондаренко.

Матч был легким для арбитража. Одна команда явно доминировала над другой, из-за чего спорных моментов практически не возникало. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода. В конце первого тайма Корниенко ворвался в штрафную и наносил удар по практически пустым воротам "Львова". Защитник, пытаясь спасти команду от гола, полетел в подкат и мяч попал ему в руку. Казалось бы, очевидный пенальти, который не увидеть было невозможно.

Но, как мне кажется, арбитр исходил из того, что IFAB (орган, определяющий правила в футболе) считает, что положение руки выше уровня плеч почти всегда неестественным образом увеличивает площадь тела, за исключением случаев, когда игрок падает на землю. Отступление от правил может быть в случае рикошета или когда игрок не видит мяча. В таких случаях остается только определить играл ли игрок умышленно рукой или нет. В нашем случае арбитр не увидел умышленную игру рукой и пенальти не назначил.

На 57-й минуте Казлаускас вошел в штрафную "Шахтера" и упал, пытаясь обыграть Антонио. Арбитр показал игроку "Львова" желтую карточку за симуляцию и был абсолютно прав. Маркос не касался своего оппонента.

Оценка: 8 баллов из 10-ти

"Заря" – "Колос" (1:1)

Арбитр: Анатолий Абдула.

Для арбитража матч был средней тяжести. В игре было много грубых фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 28-й минуте Фаворов в борьбе за мяч ударил ногой в лицо Морозко. Это был очень грубый фол, который мог нанести травму игроку "Колоса". Арбитр показал защитнику "Зари" желтую карточку, хотя фол тянул и на красную. Видимо, арбитр не рискнул оставлять "Зарю" в меньшинстве уже в середине первого тайма.

На 92-й минуте Исаенко пробивал по воротам и мяч в штрафной попал в руку Юрченко. Арбитр поставил пенальти в ворота "Зари" и показал игроку луганчан вторую желтую карточку. Это верное решение. Юрченко хоть и пытался прижать руку к корпусу, но полностью сделать это не успел. Рука увеличивала объем тела и помешала мячу, летевшему в створ ворот.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Олимпик" – "Ворскла" (0:1)

Арбитр: Владимир Новохатний.

Для арбитража матч был довольно легким. Команды старались играть без грубости, а спорных моментов практически не возникало. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. В конце первого тайма Тейшейра упал после борьбы с Челядиным на подступах к штрафной "Ворсклы". Арбитр расценил этот эпизод как симуляцию и показал игроку "Олимпика" желтую карточку. Это было неверное решение. Защитник "Ворсклы" зацепил в борьбе своего оппонента. Симуляции со стороны Тейшейры не было.

На 92-й минуте Якубу прихватил руками выбегавшего на оперативное пространство Шахаба, чем сорвал потенциально опасную атаку. Арбитр верно зафиксировал фол и показал игроку "Ворсклы" желтую карточку, которая стала для него второй.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Александрия" – "Ингулец" (4:3)

Арбитр: Сергей Бойко.

Матч был сложным для арбитража. Было много грубых фолов и неоднозначных моментов. VAR на матче не работал.

Ключевыми стал целый ряд эпизодов. В конце первого тайма Лучкевич после фола повздорил с Коваленко. Физического контакта между игроками не было, они только обменялись словами на повышенных тонах. Арбитр за этот эпизод выдал обоим игрокам по желтой карточке, но для Лучкевича она была второй.

Тяжело оценивать, насколько такое решение было справедливым. Возможно, игрок "Александрии" позволил себе слишком много нецензурной лексики. Но по ТВ-картинке этот конфликт не выглядел таковым, который тянул на желтые карточки для игроков.

На 66-й минуте Бартулович с фланга врывался в штрафную и его зацепил Грицук. Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота "Александрии". Это верное решение. Грицук не сыграл в мяч, но сыграл в ногу Бартуловичу.

Буквально через минуту после пенальти Павлов в центре поля пошел в очень грубый и опасный подкат против Устименко. Арбитр за этот фол показал игроку "Ингульца" прямую красную карточку и был полностью прав. Непонятно, о чем вообще думал игрок команды из Петрово. Он мог нанести очень тяжелую травму своему сопернику. С уверенностью можно говорить, что КДК увеличит дисквалификацию Павлова, и он пропустит не один, а минимум два матча.

На 73-й минуте Мельник в своей штрафной пытался выбить мяч, но вместо этого ударил по ноге Фатеева. Арбитр абсолютно заслуженно поставил второй пенальти в ворота "Александрии".

Оценка: 8,5 баллов из 10-ти.

"Днепр-1" – "Десна" (2:0)

Арбитр: Екатерина Монзуль.

Матч был легким для арбитража. Команды мало фолили и старались играть корректно. Плюс на матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода во втором тайме. На 48-й минуте Домбровский в штрафной зацепил за ногу Когута. Арбитр сразу же указала на 11-метровую отметку. Это верное решение. Хоть игрок "Днепра-1" и добавил немного артистизма, но полузащитник "Десны" действительно поставил ему подножку.

На 72-й минуте Тотовицкий нанес удар по воротам, который на линии заблокировал Дуглас. Игроки "Десны" сигнализировали, что мяч попал защитнику в руку. Арбитр решила воспользоваться помощью VAR. Повторы четко показали, что мяч попал Дугласу в плечо. Поэтому арбитр верно не назначила пенальти.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама