"Решили сэкономить": "Шахтер" раскритиковал "Ингулец" за срыв матча

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью Shakhtar News подробнее рассказал причинах отмены выездного поединка с "Ингульцом" в 13-м туре чемпионата Украины. Также он отметил, что решение по матчу очевидно – техническое поражения хозяевам, хотя окончательное решение будет принимать КДК.

"Об этом больше должен думать "Ингулец", а не мы. Мы-то приехали, команда была на месте и была готова играть. Они решили сэкономить на обогреве и почему-то не включали его очень долгое время. При всем мы даже были готовы помочь, но технически это уже не имело смысла, потому что за один день система подогрева поля не успеет даже разогнаться. Теперь КДК будет принимать решение. Насколько я знаком с регламентом, фактически там 90%, что это будет техническое поражение", – рассказал Палкин.

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Ранее мы писали, что "Ингулец" считает замерзший газон форс-мажором. В клубе не ожидали, что пойдет ледяной дождь и даже не накрыли газон защитной пленкой.

Смотрите, как "Шахтер" провел последний матч в 2020 году:

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