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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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"Решили сэкономить": "Шахтер" раскритиковал "Ингулец" за срыв матча

15 декабря, 19:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

На 90 процентов – это техническое поражение хозяевам поля

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью Shakhtar News подробнее рассказал причинах отмены выездного поединка с "Ингульцом" в 13-м туре чемпионата Украины. Также он отметил, что решение по матчу очевидно – техническое поражения хозяевам, хотя окончательное решение будет принимать КДК.

"Об этом больше должен думать "Ингулец", а не мы. Мы-то приехали, команда была на месте и была готова играть. Они решили сэкономить на обогреве и почему-то не включали его очень долгое время. При всем мы даже были готовы помочь, но технически это уже не имело смысла, потому что за один день система подогрева поля не успеет даже разогнаться. Теперь КДК будет принимать решение. Насколько я знаком с регламентом, фактически там 90%, что это будет техническое поражение", – рассказал Палкин.

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Ранее мы писали, что "Ингулец" считает замерзший газон форс-мажором. В клубе не ожидали, что пойдет ледяной дождь и даже не накрыли газон защитной пленкой.

Смотрите, как "Шахтер" провел последний матч в 2020 году:

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
13
9
3
1
25
10
15
30
Забитые 25
Пропущеные 10
Разница 15
Результаты последних матчей: Н В В В П
2
Шахтер Шахтер Шах
12
7
5
0
30
11
19
26
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
ДеснаДеснаДес
13
6
5
2
18
11
7
23
Забитые 18
Пропущеные 11
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
ЗаряЗаряЗар
12
5
5
2
23
10
13
20
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н Н П В
7
ОлимпикОлимпикОли
12
5
2
5
20
20
0
17
Забитые 20
Пропущеные 20
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В П Н В
8
АлександрияАлександрияАле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забитые 19
Пропущеные 18
Разница 1
Результаты последних матчей: П Н Н Н В
9
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забитые 14
Пропущеные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В Н Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
12
1
8
3
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П Н Н
11
МинайМинайМин
12
2
4
6
9
23
-14
10
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П В П
12
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
13
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
3
7
8
26
-18
9
Забитые 8
Пропущеные 26
Разница -18
Результаты последних матчей: Н Н П В П
14
Днепр-1Днепр-1Дне
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Ингулец

Источник: Сегодня|Спорт

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