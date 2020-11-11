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Радость "Динамо": вслед за Бойко от коронавируса избавился и основной вратарь Бущан

11 ноября, 20:13

Елена Павлова Елена Павлова

Георгий был одним из первых в команде, у кого нашли COVID-19

После того, как позитивный тест на коронавирус сдал уже третий вратарь "Динамо" 18-летний Руслан Нещерет, болельщики киевлян несколько приуныли. Однако сегодня их ждали и приятные сюрпризы. Сначала окончательно избавился от COVID-19 голкипер Денис Бойко, а затем от коронавируса вылечился и еще один страж ворот "Динамо" – Георгий Бущан. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Дмитрий Ильченко.

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Георгий Бущан

Георгий Бущан / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Теоретически 26-летний Бущан сможет вернуться к занятиям с командой с 12 ноября, когда киевляне возобновят тренировочный процесс. Однако теперь игроку предстоит пройти медосмотр, по итогам которого и будет определена дата начала тренировок.

Напомним, что вратарь Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко сдали положительные тесты перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с "Ференцварошем" (2:2). И не полетели с командой в Венгрию.

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Ранее мы сообщали, что уже 13-й игрок "Динамо" заразился коронавирусом. Защитник Денис Попов сдал положительный тест в расположении сборной Украины.

Смотрите, как Бущан играл в Лиге чемпионов против "Ювентуса"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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вратарь Динамо Киев выздоровление коронавирус Георгий Бущан COVID-19
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