"Поздравляю, Мистер": Дарио Срна – о назначении Луческу в "Динамо"

Вчера в украинской Премьер-лиге состоялись очередные матчи второго тура. Правда, встреча "Руха" и "Шахтера" не состоялась из-за вспышки коронавируса во львовской команде. А в центральном поединке тура "Динамо" не смогло обыграть "Десну" на своем поле. Мирча Луческу впервые не выиграл во главе "бело-голубых".

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Назначение румынского специалиста до сих пор остается одной из главных тем в украинском футболе. Своим мнением в эфире телеканала "Футбол 1" поделился хорват Дарио Срна, который был подопечным Луческу в "Шахтере", а теперь является одним из тренеров донецкого клуба:

"Это еще раз доказывает, что все в жизни бывает. Для меня это – очень большой сюрприз. Я этого не ожидал. Когда мы общались, он говорил, что, наверное, не будет принимать "Динамо". И через пару дней я читаю, что он подписал контракт. Что я могу сказать? Мистер, поздравляю, желаю вам здоровья. Будем играть друг против друга. Если честно и коротко, не ожидал, что Мистер примет такое решение. Просто не ожидал. Но это его решение. Что он сделал для "Шахтера" – никто и никогда у него не заберет. Он сделал много. Он это знает, и мы это знаем, но сейчас наши пути разошлись. Он принял "Динамо", у нас свой клуб – "Шахтер". Мы сейчас по разные стороны, поэтому каждый будет биться за хороший результат".

Вашему вниманию – все результаты второго тура чемпионат Украины.

Смотрите полный выпуск передачи "Великий футбол":

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