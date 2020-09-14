Українська
$ 28
33,25

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Поздравляю, Мистер": Дарио Срна – о назначении Луческу в "Динамо"

14 сентября, 09:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Хорватский тренер донецкого "Шахтера" удивлен переездом Мирчи в Киев

Вчера в украинской Премьер-лиге состоялись очередные матчи второго тура. Правда, встреча "Руха" и "Шахтера" не состоялась из-за вспышки коронавируса во львовской команде. А в центральном поединке тура "Динамо" не смогло обыграть "Десну" на своем поле. Мирча Луческу впервые не выиграл во главе "бело-голубых".

Реклама

Назначение румынского специалиста до сих пор остается одной из главных тем в украинском футболе. Своим мнением в эфире телеканала "Футбол 1" поделился хорват Дарио Срна, который был подопечным Луческу в "Шахтере", а теперь является одним из тренеров донецкого клуба:

"Это еще раз доказывает, что все в жизни бывает. Для меня это – очень большой сюрприз. Я этого не ожидал. Когда мы общались, он говорил, что, наверное, не будет принимать "Динамо". И через пару дней я читаю, что он подписал контракт.

Что я могу сказать? Мистер, поздравляю, желаю вам здоровья. Будем играть друг против друга. Если честно и коротко, не ожидал, что Мистер примет такое решение. Просто не ожидал. Но это его решение. Что он сделал для "Шахтера" – никто и никогда у него не заберет. Он сделал много. Он это знает, и мы это знаем, но сейчас наши пути разошлись. Он принял "Динамо", у нас свой клуб – "Шахтер". Мы сейчас по разные стороны, поэтому каждый будет биться за хороший результат".

Вашему вниманию – все результаты второго тура чемпионат Украины.

Смотрите полный выпуск передачи "Великий футбол":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу Дарио Срна
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе
Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе "Динамо"ЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тураЧУ по футболу
Луческу в селе отомстил за Михайличенко:
Луческу в селе отомстил за Михайличенко: "Динамо" на новой арене обыграло "Колос"Футбол
Киевское
Киевское "Динамо" добавило в состав двух футболистов, а четверых исключилоЧУ по футболу
Вспышка коронавируса в клубе украинской Премьер-лиги: матч с
Вспышка коронавируса в клубе украинской Премьер-лиги: матч с "Шахтером" под угрозойЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять