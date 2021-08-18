"Потеряли два важных очка, потому что мы не реализовывали свои моменты". Ассистент Луческу дал оценку игре Динамо

Помощник главного тренера киевского Динамо объяснил причины неубедительной игры "бело-синих" с аутсайдером чемпионата

Эмил Карас ассистент Мирчи Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ассистент Мирчи Луческу Эмил Карас прокомментировал ничью Динамо с Ингульцом (1:1). Помощник главного тренера Динамо считает, что виной всему низкая реализация голевых моментов.

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"Динамо потеряло очки, потому что реализация была слабая. Имея столько стандартов и не забить – это сложно, плохо. Встретили команду, которая хорошо и организованно оборонялась, хорошо выходила в контратаку, и в одной из них легко забила нам гол. Потеря двух важных очков получилась из-за того, что мы не реализовывали свои моменты.

Состояние Луческу? Надеюсь, Мистер послезавтра вернется и мы начнем подготовку к следующему матчу. Ему стало лучше. Хотели выиграть, чтобы с позитивным настроением готовится к следующему матчу, но так получилось. Это футбол", — подытожил Карас в комментарии каналу Футбол 1.