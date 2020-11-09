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"После такого фола Виктор мог завершить карьеру": известный комментатор в шоке от грубости Сидорчка

9 ноября, 18:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кирилл Круторогов оценил грубую игру капитана "Динамо" и пожелал здоровья "горняку"

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов на своей странице в Instagram прокомментировал грубый фол Сергея Сидорчука и травму Виктора Корниенко в матче 9-го тура чемпионата Украины "Динамо" – "Шахтер" (0:3). Напомним, Корниенко выбыл до конца года.

"Ужасная новость. После такого фола Виктор мог завершить карьеру. Что для молодого парня, который прекрасно проявляет себя, трудно еще и психологически. Здоровья и сил Вите!" – написал Круторогов.

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Напомним, в конце первого тайма капитан киевлян Сергей Сидорчук в грубом подкате сбил "горняка" и увидел перед собой сначала желтую, а после использования системы VAR – красную карточку. Позже стало известно, что Корниенко диагностировали разрыв латеральных связок голеностопа с частичным повреждением межберцового синдесмоза.

В текущем сезоне 21-летний Виктор Корниенко провел 10 матчей во всех турнирах и записал на свой счет две результативные передачи, в том числе в сенсационном матче против "Реала" в Лиге чемпионов.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Виктор Корниенко

Источник: Сегодня|Спорт

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