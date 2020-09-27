После разгрома от "Динамо" директор "Миная" пожаловался на судейство

В одном из матчей чемпионата Украины в субботу "Динамо" обыграло "Минай" на НСК "Олимпийский" и вышло в лидеры. Правда, команда из Закарпатья едва ли не весь матч провела в меньшинстве после удаления на 14-й минуте.

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Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец считает, что судья из Днепра Виталий Романов часто пропускал нарушения со стороны киевлян, хотя и признает их преимущество в классе. Слова бывшего футболиста приводит Metaratings:

"Я не собираюсь утверждать, что если бы мы играли в равных составах, то не проиграли бы. Все же, "Динамо" – гранд украинского футбола, а "Минай" – дебютант УПЛ, поэтому киевляне, думаю, и без симпатий судейского корпуса довели бы свое превосходство в классе. Поэтому зачем эта страховка? У "Миная" есть претензии не только по назначенному пенальти и удалению, но и по второму взятию ворот, где не обошлось без нарушения против нашего защитника Мислава Матича. А как объяснить, что судейская бригада часто закрывала глаза на шалости динамовцев в борьбе с форвардом "Миная" Антоном Шиндером? В нашей команде много молодых футболистов, которые с нетерпением ждали противостояния с именитыми динамовцами, чтобы убедиться, чего они стоят на их фоне. Но, оставшись в меньшинстве уже в дебюте игры по милости арбитра, сложно было надеяться, что смотрины пройдут удачно. Уже малейшая симпатия в противостоянии гранда и дебютанта со стороны судейской бригады равносильна поражению новичка".

Отметил функционер также и недостатки своего коллектива:

"Конечно, этот матч показал и наши уязвимые места, их предостаточно. Поначалу нам сложно будет играть на чужом поле. Нашей молодежи нужно пройти проверку боем, да и разница по уровню мастерства между элитным дивизионом и первой лигой – очень большая. Важно побыстрее адаптироваться психологически. Верю, что "Минай" выдержит удар, не будет сломлен. Только хочется, чтобы все решалось в честной борьбе".

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Смотрите обзор вчерашнего матча "Минай" – "Динамо":

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