Поселок вошел в историю! "Ингулец" добыл свою первую победу в чемпионате Украины

Три очка в поединке с переболевшим коронавирусом "Олимпиком" "Ингульцу" принесли два легионера

В одиннадцатом туре чемпионата Украины по футболу дебютант элитного дивизиона "Ингулец" из поселка Петрово Кировоградской области наконец добыл свою первую победу в УПЛ. На стадионе в Кропивницком новички "вышки" обыграли донецкий "Олимпик" со счетом 2:1.

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Обзор матча "Ингулец" – "Олимпик" (2:1)

Историческую победу аграрному "Ингульцу" принесли голы легионеров – грузинского нападающего Ники Сичинавы и хорватского полузащитника, капитана команды Младена Бартуловича.

Смотрите видео голов "Ингульца"

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Все, на что хватило "Олимпику" в матче с "Ингульцом", – это гол престижа, забитый на исходе матча иранским нападающим Захедитабаром Шахабом, реализовавшим пенальти.

Добавим, что матч предыдущего тура против "Зари" 21 ноября "Олимпик" не сыграл. Он был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе "олимпийцев", у которых на тот поединок не осталось в строю ни одного здорового вратаря.

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Отметим также, что, несмотря на эту победу над "Олимпиком", "Ингулец" остается самой миролюбивой командой украинской Премьер-лиги – в 11 играх у нее 7 ничьих.

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Фото – пресс-служба ФК "Ингулец"

"Ингулец" – "Олимпик" – 2:1

Голы: Сичинава, 17, Бартулович, 54 – Шахаб, 90+5 (с пенальти)

"Ингулец": Крынский – Павлов, Балан, Семенко (Лупашко, 46), Синегуб – Бартулович, Запорожец – Козак (Янаков, 58), Кучеренко, Коваленко (Мкомола, 73) – Сичинава (Плохотнюк, 90+3)

"Олимпик": Альими – Ксенз, Снурницын, Цымбалюк, Драме, Лебеденко – Романовский (Каргбо, 62), Кравчук (Кириленко, 74), Политыло – Тейшейра (Аблитаров, 85) – Шахаб

Предупреждения: Лупашко, Янаков – Политыло, Драме, Снурницын, Романовский

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