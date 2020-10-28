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Помощь свыше: как украинских футболистов окропляют святой водой перед матчами

28 октября, 20:43

Елена Павлова Елена Павлова

"Верес" всем составом ходит в храм и рвется в лидеры Первой лиги

Журналист и блогер Дмитрий Поворознюк, который с недавних пор стал футболистом и выступает за клуб Первой лиги НК "Верес", показал, как игроков команды окропляют святой водой перед матчем. Об этом рассказывает новая серия проекта Поворознюка "Футболист".

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В видео команда Первой лиги "Верес" приехала в ровенский Свято-Покровский собор. Футболисты отстояли службу, после чего священник кропилом "освятил" футболистов перед матчем с "Нивой". А игроки приложились к местной иконе. И это не первый раз, когда ровенский клуб таким образом готовится к играм и просит помощи у Бога.

"Нас никто не заставляет идти в храм, но, как видим, вся команда в церкви. Значит, это помогает. Как говорила моя бабушка, без Бога нет порога", – говорит вратарь клуба "Верес" Богдан Когут.

Дмитрий Поворознюк в "Вересе"
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Дмитрий Поворознюк в "Вересе" / Фото: Официальный сайт НК "Верес"

Отметим, после своего расформирования в 2011 году "Верес" вернулся к выступлению в чемпионате Украины в сезоне-2015/2016. Успел поиграть сезон в Премьер-лиге, но затем снова оказался во Второй. А с этого чемпионата повысился в классе, выступает в Первой лиге и идет пятым в таблице, имея матч в запасе. Поэтому, вполне возможно, что традиция команды посещать перед поединками храм действительно помогает ровенчанам.

Ранее в этом сезоне в составе "Вереса" произошла вспышка коронавируса, и он не мог выйти на Кубок. В расположении тренерского штаба ровенской команды оставалось только 10 футболистов.

Смотрите, как "Верес" играл в Премьер-лиге

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