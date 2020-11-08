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"Победили абсолютно честно": тренер "Шахтера" – о разгроме "Динамо"

8 ноября, 20:34

Олег Люлька Олег Люлька

После убедительной победы над киевлянами Луиш Каштру похвалил свою команду и отдал должное динамовцам

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал "абсолютно честной" победу "горняков" над "Динамо" со счетом 3:0 в воскресном матче девятого тура чемпионата Украины, благодаря которой дончане до минимума сократили отставание от лидирующих в турнирной таблице Премьер-лиги киевлян.

"Я доволен игрой и результатом. Мы знали, насколько важен этот матч, ведь у "Динамо" было четыре очка преимущества. Также знали, что сегодня окончательные места в таблице не определятся".

"Нам предстояло играть с очень сложным соперником, который великолепно себя показал в Барселоне, показал все свои самые сильные стороны".

"А мы подошли к матчу после поражения от гладбахской "Боруссии", которое разочаровало нас и оставило определенное пятно".

"Нас не может не радовать такой результат, как 3:0, против команды, которая занимает первое место. Игроки "Шахтера" сегодня показали качественный футбол. Мы победили абсолютно честно, действуя против хорошей команды", – отметил наставник "горняков" Луиш Каштру.

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Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее Мирча Луческу заявил, что, по его мнению, матч "Шахтер" – "Динамо" не стоило проводить, учитывая 12 положительных тестов на коронавирус в составе киевлян. "Сегодня выиграл COVID, но проиграл fair play. Я бы не сыграл этот матч. Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID", – считает Луческу.

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Луиш Каштру

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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