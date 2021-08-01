Победа с оттенком скандала: Десна вырывает три очка у Мариуполя и догоняет Шахтер (видео)

Черниговцы забили решающий гол мариупольцам на 90+2 минуте, однако легитимность мяча все же остается под вопросом

Десна вырвала победу у Мариуполя / Фото: официальный сайт УПЛ

В пятницу начался второй тур чемпионата Украины. За последние два дня было отыграно 4 матча, в которых по победе одержали Шахтер, Колос, Минай и Днепр-1.

Воскресенье стартовало с битвы в Мариуполе, где к местной команде в гости прибыла Десна. Черниговцы сверхудачно выступили в первом туре, разгромив дома Черноморец (3:0).

Неудивительно, что команда Рябоконя виделась явным фаворитом отчетного поединка. Особенно после того, как перед перерывом Мариуполь остался в меньшинстве. Алексей Кащук схлопотал две желтые карточки за грубые фолы и покинул поле.

Что интересно, игра продолжала быть равной, хотя территориальное преимущество уже было на стороне Десны. Правда, пропустили первыми гости. Микитишин обокрал на фланге Жука, прострелил на Кулакова, который на замахе убрал защитника и пробил Литовку.

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Правда, отыгрались черниговцы довольно быстро. Гол получился похожим на первый мяч. Калитвинцев убрал на фланге Горбунова и точно прострелил на Будковского, который расстрелял Кудрика с близкого расстояния.

После этого Маркевич укрепил оборонные редуты, что не позволило Десне близко подступаться к воротам хозяев. Гости стремилась вырвать победу, однако моментов у черниговцев почти не было. И все же подопечные Рябоконя дожали оппонента.

На второй компенсированной минуте очередной заброс в штрафную Мариуполя позволил Безбородько спокойно принять мяч благодаря позиционной ошибке соперника. Дальше – дело техники, удар в дальний угол ворот и 2:1. Правда, по этому взятию ворот есть вопросы.

Во время подачи в штрафную за мячом прыгал Тотовицкий. Однако хавбек не достал до сферы и она досталась Безбородько. На повторах можно увидеть, что Андрей мог коснуться мяча в прыжке и оставить партнера по команде в офсайде.

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В любом случае без VAR судья не мог проверить момент на нарушение и зафиксировал гол, который стал победным для Десны. Гости набирают 6 очков и сравниваются с Шахтером.

Ну а Мариуполь остается с одним очком в активе. В следующем туре Десна примет Ингулец, тогда как приазовцы отправятся в гости к Днепру-1.

Мариуполь – Десна 1:2

Голы: Кулаков, 65 – Будковский, 71, Безбородько, 90+2

Мариуполь: Кудрик – Стасюк, Микицей, Чоботенко, Горбунов – Очеретько (Петерман, 57), Чех, Кащук – Топалов (Микитишин, 57), Кулаков (Хромей, 73), Мишнев (Мампасси, 75).

Десна: Литовка – Сафронов, Цымбалюк (Жук, 46, Шевцов, 76), Селин, Картушов – Арвеладзе (Домбровский, 72), Завийский – Калитвинцев, Гуцуляк (Безбородько, 72), Тотовицкий (Волошин, 90+5) – Будковский.

Предупреждения: Кащук, Чоботенко, Микитишин – Калитвинцев, Сафронов, Селин.

Удаление: Кащук.

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