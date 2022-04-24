Платим всего 30%. Клуб УПЛ значительно урезал зарплаты игрокам

Вице-президент полтавской Ворсклы признался, что из-за войны пришлось уменьшить бюджет зарплат футболистам

Ворскла платит игрокам 30% от зарплаты / Фото: Телеканал "Футбол", Коллаж: Сегодня

Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за войны. Потерянные два месяца будет сложно восстановить назад. Поэтому сейчас идут активные переговоры между УПЛ и клубами, чтобы принять окончательное решение по воду сезона 2021/2022. Но многие тренеры и футболисты остаются верными своим команд. Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби даже готов работать бесплатно, только бы восстановился чемпионат.

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В тяжелом финансовом положении оказалась полтавская Ворскла. Клуб, чтобы оставить на плаву полное функционирование команды и инфраструктуры, вынужденно пошел на существенное снижение заработной платы игроков.

Об этом в программе ФутболNEWS рассказал вице-президент клуба Олег Лысак:

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"Я думаю, что мы не в состоянии доиграть чемпионат и Кубок Украины. Что касается определений результата, то здесь мы должны четко соблюдать регламент УПЛ, без каких-либо подводных течений. Мы выплачиваем футболистам часть заработной платы до тридцати процентов. Выходим из реалий того, что в стране идет война. Наша школа продолжает работу. Основание тоже занимается. В нашем расположении есть футболисты из Зари и других клубов. Относительно легионеров у нас нет проблем. Ребята нашли себе игровую практику не менее 30 июня. Дальше будем смотреть на ситуацию."

А вот будет ли существовать черниговская Десна пока неизвестно. Неутешительными новостями о состоянии дел в клубе поделился президент клуба Владимир Левин.