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Первые 48 часов Роберто Де Дзерби в Шахтере: съемки скрытой камерой

Александр Трикиша Александр Трикиша
27 мая, 12:14
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Итальянский наставник сразу после заключения контракта с Шахтером отправился знакомиться с инфраструктурой клуба – тренировочным комплексом в Святошино и НСК "Олимпийский"
Роберто Де Дзерби ознакомился с инфраструктурой "горняков"
Роберто Де Дзерби ознакомился с инфраструктурой "горняков" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

25 мая Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера. "Горняки" опубликовали эксклюзивное видео о первых днях итальянского наставника в Украине.

В ходе двухдневного визита в Киев Роберто Де Дзерби встретился с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым, ознакомился с инфраструктурой – тренировочным комплексом "горняков" в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит домашние матчи, сообщает Шахтер.

В тренде

Де Дзерби заключил с Шахтером двухлетний контракт. До этого он возглавлял Сассуоло. Ранее Срна назвал цели Роберто Де Дзерби в Шахтере. Хорватский директор по футболу украинского гранда уверен, что итальянский специалист поможет донецкой команде вернуться на вершину в Украине.

А также Де Дзерби ответил на вопрос, почему Шахтер выбрал его, а он – Шахтер. По словам итальянского специалиста, его игровая философия очень похожа на философию "горняков". "Уверен, мы можем побеждать вместе", – говорит Роберто.

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