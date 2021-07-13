Первая тренерская отставка сезона в украинском футболе произошла еще до старта

Многолетний рулевой донецкого Олимпика Роман Санжар отказался работать в Первой лиге и покинул клуб, который не нашел денег на Премьер-лигу

Роман Санжар / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Сегодня должна определиться дальнейшая судьба Олимпика, который из-за финансовых проблем не смог продолжить выступления в элитном дивизионе. Вчера стало известно, что Олимпик хочет выступать в Первой лиге. Однако во втором по силе дивизионе донецкий коллектив будет работать с новым тренерским штабом.

Как пишет сайт Meta-ratings, Роман Санжар и его помощники покинули Олимпик. Сообщают, что все финансовые обязательства перед ними выполнены, а контракты расторгнуты. 42-летний уроженец Донецка не захотел участвовать в матчах Первой лиги.

Ожидается, что Минай заменит Олимпик в Премьер-лиге: клубы совершат своеобразную рокировку.

Напомним, что Санжар вернулся в команду, которую ранее уже тренировал, в начале мая после отставки Юрия Калитвинцева. Под его руководством "олимпийцы" проиграли Ингульцу (0:3) и сыграли вничью со Львовом (1:1).

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Смотрите, как Олимпик завершил предыдущий сезон матчем во Львове:

Олимпик был образован в 2001 году, а в 2014-м пробился в Премьер-лигу, где неизменно выступал в течение семи лет. Клуб, особенно его молодежную команду, подозревали в участии в договорных матчах и даже наказывали.