Первая разгромная победа Ингульца в Премьер-лиге! Пострадал Мариуполь

Дубль Владислава Шарая и гол Майкла Гопея принесли Ингульцу первую крупную победу в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги
Историческая победа Ингульца / Фото: ФК "Ингулец"
После блеклого старта Ингулец продолжает уверенно набирать очки в Премьер-лиге. Сегодня в 6-м туре УПЛ был повержен Мариуполь.
Героем встречи стал новичок команды Владислав Шарай, который оформил дубль.
Хозяева поля начал матч активнее и уже на 16-й минуте Шарай мог открыть счет, но Мариуполь выручила штанга.
Однако вскоре Владислав таки добился своего, с близкого расстояния отправил мяч в дальний нижний угол.
До перерыва был момент и у гостей, когда Мишнев попал в штангу.
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Во втором тайме снова лучшим на поле был Шарай. Именно он откликнулся на навес в штрафную и головой переправил мяч в ворота.
И снова после гола был момент у азовцев. После прострела Стасюка и рикошетов мяч попал в штангу Ингульца.
Но в этот день забивали только хозяева. Точку в матче поставил Гопей, который реализовал выход один на один.
Это первая крупная победа Ингульца в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги.
Ингулец – Мариуполь – 3:0
Голы: Шарай (22, 57), Гопей (76)
Турнирная таблица
1
5
4
1
0
13
2
11
13
Забитые
13
Пропущеные
2
Разница
11
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
В
2
5
4
0
1
11
3
8
12
Забитые
11
Пропущеные
3
Разница
8
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
3
5
4
0
1
9
6
3
12
Забитые
9
Пропущеные
6
Разница
3
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
В
4
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые
11
Пропущеные
4
Разница
7
Результаты последних матчей:
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Н
В
В
Н
5
6
3
2
1
7
5
2
11
Забитые
7
Пропущеные
5
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2
Результаты последних матчей:
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В
Н
В
П
6
5
3
1
1
10
5
5
10
Забитые
10
Пропущеные
5
Разница
5
Результаты последних матчей:
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П
В
В
Н
7
5
2
1
2
11
8
3
7
Забитые
11
Пропущеные
8
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3
Результаты последних матчей:
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Н
П
В
П
8
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забитые
8
Пропущеные
11
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
9
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забитые
5
Пропущеные
8
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-3
Результаты последних матчей:
П
П
В
П
В
10
4
1
2
1
2
2
0
5
Забитые
2
Пропущеные
2
Разница
0
Результаты последних матчей:
П
Н
В
Н
11
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забитые
3
Пропущеные
7
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
Н
12
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забитые
2
Пропущеные
4
Разница
-2
Результаты последних матчей:
П
Н
П
В
13
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые
4
Пропущеные
8
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
П
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забитые
4
Пропущеные
11
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
Н
16
6
0
1
5
8
15
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1
Забитые
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Пропущеные
15
Разница
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Результаты последних матчей:
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П
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