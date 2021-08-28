Первая разгромная победа Ингульца в Премьер-лиге! Пострадал Мариуполь

Дубль Владислава Шарая и гол Майкла Гопея принесли Ингульцу первую крупную победу в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги

Историческая победа Ингульца / Фото: ФК "Ингулец"

После блеклого старта Ингулец продолжает уверенно набирать очки в Премьер-лиге. Сегодня в 6-м туре УПЛ был повержен Мариуполь.

Реклама

Героем встречи стал новичок команды Владислав Шарай, который оформил дубль.

Хозяева поля начал матч активнее и уже на 16-й минуте Шарай мог открыть счет, но Мариуполь выручила штанга.

Однако вскоре Владислав таки добился своего, с близкого расстояния отправил мяч в дальний нижний угол.

До перерыва был момент и у гостей, когда Мишнев попал в штангу.

Реклама

Смотрите также: Онлайн-трансляция матча Динамо – Колос

Во втором тайме снова лучшим на поле был Шарай. Именно он откликнулся на навес в штрафную и головой переправил мяч в ворота.

И снова после гола был момент у азовцев. После прострела Стасюка и рикошетов мяч попал в штангу Ингульца.

Но в этот день забивали только хозяева. Точку в матче поставил Гопей, который реализовал выход один на один.

Это первая крупная победа Ингульца в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги.

Реклама

Ингулец – Мариуполь – 3:0

Голы: Шарай (22, 57), Гопей (76)

Турнирная таблица