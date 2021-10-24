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Переводчик не понадобился. Луческу накричал на судью в матче Динамо – Днепр-1

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 октября, 23:06
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Несмотря на победу Динамо над Днепром-1, главный тренер "бело-синих" остался недоволен действиями арбитра встречи Дмитрия Кривушкина
Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Reuters

В центральном матче 12-го тура чемпионата Украины Динамо на своем поле обыграло Днепр-1 со счетом 2:0.

В первом тайме игра у киевлян явно не клеилась. В одном из эпизодов игры, во время столкновения форварда Динамо Эрика Рамиреса и защитника Днепра-1 Сергея Логинова, арбитр матча зафиксировал нарушение со стороны динамовца.

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Это решение Дмитрия Кривушкина вывело из равновесия наставника Динамо Мирчу Луческу. Румынский специалист на эмоциях начал объяснять судье, как нужно было трактовать данный момент. При этом Луческу вполне хватило словарного запаса, чтобы указать на ошибки арбитра.

"Эй, был корпус, алло. В матче с Барселоной то же самое – рефери ничего не дал. То же самое.

У тебя здесь другой футбол. Ты видел наш матч с Барселоной? Ты видел, что случилось с Гармашем? Не видел, да?" – негодовал наставник Динамо.

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Эмоциональный запал главного тренера Динамо передался футболистам и во втором тайме благодаря усилиям Цыганкова и Гармаша "бело--синие" забили два гола в ворота Днепра-1.

Мы сообщали, что в перерыве матча Динамо – Днепр-1 Артем Милевский трогательно попрощался с болельщиками столичного гранда. Прощание с фанатами так растрогало экс-форварда "бело-синих", что он не смог сдержать слез.

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11
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