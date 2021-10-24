Перестрелка во Львове: шедевр Климчука спас Рух от поражения

Закарпатский Минай, под руководством нового главного тренера Игоря Леонова, второй матч подряд набирает очки в чемпионате
Матч 12-го тура УПЛ Рух - Минай / Фото: официальный сайт УПЛ
Во Львове матч 12-го тура чемпионата Украины между Рухом и Минаем завершился вничью 2:2.
Гости вполне могли рассчитывать на три очка в игре с командой Кучука. В свою очередь хозяева сумели проявить характер и уйти от поражения.
Счет в поединке открыл форвард Миная Рустам Ахмедзаде. Нападающий закарпатцев удачно замкнул высокую подачу с фланга.
Рух сумел отыграться в начале второго тайма, благодаря ошибке вратаря Миная Кучера. Несильный дальний удар Альваренги голкипер должен был брать, но пропустил мяч перед собой.
Минай повел в счете благодаря ветерану команды Евгению Селезневу, который вышел на замену во втором тайме. Одиозный форвард великолепным пасом вывел на рандеву с вратарем Руха Дмитрия Билонога, который реализовал свой шанс на все сто.
Спас львовскую команду от поражения Юрий Климчук. Траекторию дальнего удара атакующего хава Руха "подкорректировала" голова защитника Миная и мяч влетел точно в дальний угол.
ОБЗОР МАТЧА
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
Рух – Минай – 2:2
Голы: Альваренга, 48, Климчук, 72 – Ахмедзаде, 13, Билонога, 67
Рух: Бандура – Лях (Мысык, 26), Мартынюк, Стаменкович, Сыч – Карасюк – Климчук (Кузык, 87), Таллес, Притула, Альваренга (Рунич, 58) – Тафари (Кондраков, 46).
Минай: Кучер – Синегуб, Векляк, Матич, Гончар – Петрусенко – Ахмедзаде (Кныш, 71), Месхи (Хахлев, 87), Кулиев, Билоног (Кобак, 87) – Вишневский (Селезнев, 50).
Команда Игоря Леонова вторую игру подряд показывает отличную игру, но пока довольствуется ничьей. Благодаря набранному очку Минай поднялся на 12-ю строчку, а львовский Рух остался на 10-м месте.
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