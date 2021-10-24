24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Реал онлайн 🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Перестрелка во Львове: шедевр Климчука спас Рух от поражения

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 октября, 16:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Закарпатский Минай, под руководством нового главного тренера Игоря Леонова, второй матч подряд набирает очки в чемпионате
Матч 12-го тура УПЛ Рух - Минай
Матч 12-го тура УПЛ Рух - Минай / Фото: официальный сайт УПЛ

Во Львове матч 12-го тура чемпионата Украины между Рухом и Минаем завершился вничью 2:2.

Гости вполне могли рассчитывать на три очка в игре с командой Кучука. В свою очередь хозяева сумели проявить характер и уйти от поражения.

Реклама

Счет в поединке открыл форвард Миная Рустам Ахмедзаде. Нападающий закарпатцев удачно замкнул высокую подачу с фланга.

Рух сумел отыграться в начале второго тайма, благодаря ошибке вратаря Миная Кучера. Несильный дальний удар Альваренги голкипер должен был брать, но пропустил мяч перед собой.

Реклама

Минай повел в счете благодаря ветерану команды Евгению Селезневу, который вышел на замену во втором тайме. Одиозный форвард великолепным пасом вывел на рандеву с вратарем Руха Дмитрия Билонога, который реализовал свой шанс на все сто.

Реклама

Спас львовскую команду от поражения Юрий Климчук. Траекторию дальнего удара атакующего хава Руха "подкорректировала" голова защитника Миная и мяч влетел точно в дальний угол.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

Рух – Минай – 2:2

Голы: Альваренга, 48, Климчук, 72 – Ахмедзаде, 13, Билонога, 67

Рух: Бандура – Лях (Мысык, 26), Мартынюк, Стаменкович, Сыч – Карасюк – Климчук (Кузык, 87), Таллес, Притула, Альваренга (Рунич, 58) – Тафари (Кондраков, 46).

Минай: Кучер – Синегуб, Векляк, Матич, Гончар – Петрусенко – Ахмедзаде (Кныш, 71), Месхи (Хахлев, 87), Кулиев, Билоног (Кобак, 87) – Вишневский (Селезнев, 50).

Команда Игоря Леонова вторую игру подряд показывает отличную игру, но пока довольствуется ничьей. Благодаря набранному очку Минай поднялся на 12-ю строчку, а львовский Рух остался на 10-м месте.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
11
9
2
0
29
3
26
29
Забитые 29
Пропущеные 3
Разница 26
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
12
9
2
1
31
6
25
29
Забитые 31
Пропущеные 6
Разница 25
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
12
7
3
2
21
10
11
24
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: П В В В В
4
Днепр-1 Днепр-1 Дне
11
7
1
3
16
12
4
22
Забитые 16
Пропущеные 12
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П В П
5
Заря Заря Зар
11
6
2
3
23
15
8
20
Забитые 23
Пропущеные 15
Разница 8
Результаты последних матчей: П В В В Н
6
Александрия Александрия Але
12
5
4
3
12
10
2
19
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
7
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
12
6
1
5
15
14
1
19
Забитые 15
Пропущеные 14
Разница 1
Результаты последних матчей: В В В В Н
8
Верес Верес Вер
12
5
3
4
12
12
0
18
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Десна Десна Дес
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забитые 14
Пропущеные 17
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н П П В
10
Рух Рух Рух
11
3
3
5
10
14
-4
12
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П П Н
11
Колос Колос Кол
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П В П В П
12
Минай Минай Мин
11
1
5
5
8
14
-6
8
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: Н Н П П П
13
Ингулец Ингулец Инг
11
2
2
7
9
22
-13
8
Забитые 9
Пропущеные 22
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П П
14
Львов Львов Льв
12
1
4
7
8
20
-12
7
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П П В Н
15
Черноморец Черноморец Чер
12
1
4
7
12
26
-14
7
Забитые 12
Пропущеные 26
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
12
1
1
10
13
29
-16
4
Забитые 13
Пропущеные 29
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П П П

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Барселона

Сегодня

17:15

Реал

2.56

3.78

2.77

Манчестер Юнайтед

Сегодня

18:30

Ливерпуль

3.08

3.78

2.34
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
10
7:16
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Воскресенье, 24 октября
2:2
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять