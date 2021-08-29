Перепутал ворота: бразильский форвард принес победу сопернику во львовском дерби

Автогол футболиста Львова принес победу Руху 1:0. "Горожане" не могут выиграть в шестом матче подряд

Львовское дерби Рух - Львов / Фото: официальный сайт УПЛ

В воскресенье, 29 августа, в матче 6-го тура УПЛ встречались Рух и ФК Львов.

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Львов накануне поединка лишился главного тренера команды – в отставку подал Анатолий Безсмертный. В отчетном поединке действиями номинальных гостей руководил Тарас Чопик.

Игра принципиальных соперников проходила при равной борьбе, а по количеству созданных моментов "горожане" даже превосходили Рух.

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Судьбу матча решил единственный гол в средине второго тайма. Полузащитник хозяев Притула подал угловой, Федорчук продлил передачу, на нее откликнулся форвард Львова Ренан, который срезал мяч в собственные ворота.

Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу Руха.

Львов потерпел четвертое поражение с начала чемпионата и с двумя очками закрепился на 15-й позиции. А команда Кучука постепенно набирает ход и поднимается на 10-е место турнирной таблицы.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

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Рух – Львов – 1:0

Голы: Ренан (66, автогол).

Рух: Панькив, Карасюк, Федорчук (Лях, 90+4), Притула (Кухарук, 86), Климчук (Сыч, 90+4), Билый, Гагун, Борячук (Карабин, 86), Кузык (Бойчук, 56), Мысык, Мартынюк.

Львов: Ильющенков, Романчук (Крушинский, 81), Махмутович, Якимец, Политыло, Брикнер (Альваро, 69), Бусько, Эрнест, Чирьяк (Довгий, 69), Ныч (Ренан, 59), Грысьо (Семенив, 59).

Турнирная таблица

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