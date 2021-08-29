Перепутал ворота: бразильский форвард принес победу сопернику во львовском дерби

Автогол футболиста Львова принес победу Руху 1:0. "Горожане" не могут выиграть в шестом матче подряд
Львовское дерби Рух - Львов / Фото: официальный сайт УПЛ
В воскресенье, 29 августа, в матче 6-го тура УПЛ встречались Рух и ФК Львов.
Читайте также: Ганский 19-летний джокер принес Заре победу над Ворсклой
Львов накануне поединка лишился главного тренера команды – в отставку подал Анатолий Безсмертный. В отчетном поединке действиями номинальных гостей руководил Тарас Чопик.
Игра принципиальных соперников проходила при равной борьбе, а по количеству созданных моментов "горожане" даже превосходили Рух.
Судьбу матча решил единственный гол в средине второго тайма. Полузащитник хозяев Притула подал угловой, Федорчук продлил передачу, на нее откликнулся форвард Львова Ренан, который срезал мяч в собственные ворота.
Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу Руха.
Львов потерпел четвертое поражение с начала чемпионата и с двумя очками закрепился на 15-й позиции. А команда Кучука постепенно набирает ход и поднимается на 10-е место турнирной таблицы.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур.
Рух – Львов – 1:0
Голы: Ренан (66, автогол).
Рух: Панькив, Карасюк, Федорчук (Лях, 90+4), Притула (Кухарук, 86), Климчук (Сыч, 90+4), Билый, Гагун, Борячук (Карабин, 86), Кузык (Бойчук, 56), Мысык, Мартынюк.
Львов: Ильющенков, Романчук (Крушинский, 81), Махмутович, Якимец, Политыло, Брикнер (Альваро, 69), Бусько, Эрнест, Чирьяк (Довгий, 69), Ныч (Ренан, 59), Грысьо (Семенив, 59).
Турнирная таблица
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забитые
20
Пропущеные
2
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
2
6
4
1
1
12
4
8
13
Забитые
12
Пропущеные
4
Разница
8
Результаты последних матчей:
Н
В
В
П
В
3
6
4
1
1
12
6
6
13
Забитые
12
Пропущеные
6
Разница
6
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
4
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забитые
9
Пропущеные
10
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
В
5
6
3
2
1
11
5
6
11
Забитые
11
Пропущеные
5
Разница
6
Результаты последних матчей:
П
В
Н
В
В
6
6
3
2
1
7
5
2
11
Забитые
7
Пропущеные
5
Разница
2
Результаты последних матчей:
Н
В
Н
В
П
7
6
3
1
2
12
8
4
10
Забитые
12
Пропущеные
8
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
В
8
6
2
2
2
7
7
0
8
Забитые
7
Пропущеные
7
Разница
0
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
9
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забитые
8
Пропущеные
11
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
10
6
2
1
3
5
8
-3
7
Забитые
5
Пропущеные
8
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
П
Н
В
П
11
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забитые
6
Пропущеные
10
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
П
П
В
П
12
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забитые
3
Пропущеные
5
Разница
-2
Результаты последних матчей:
Н
П
Н
П
В
13
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
Н
В
Н
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
П
15
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забитые
4
Пропущеные
12
Разница
-8
Результаты последних матчей:
П
П
Н
П
П
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые
8
Пропущеные
15
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
П