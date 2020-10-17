Пенальти на 92-й минуте принес Маркевичу победу и четвертое место в Премьер-лиге

"Минай" не может выиграть в чемпионате Украины уже четвертый матч кряду

"Мариуполь" обыграл "Минай" в стартовом матче шестого тура чемпионата Украины. Единственный гол на 92-й минуте с пенальти встречи забил полузащитник Артем Бондаренко. Благодаря этой победе команда Остапа Маркевича вышла на четвертую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги, а "Минай" продолжил серию без побед до четырех матчей.

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"Минай" – "Мариуполь" – 0:1

Гол: Бондаренко (90, пен)

"Минай": Попович, Снижко, Сакив, Шиндер (Ахметзаде, 87), Голодюк (Ткачук, 46), Кожанов (Майембе, 46), Лопыренок, Нуриев, Матич, Глагола (Кныш, 31), Меличенко

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк, Чех, Мишнев, Бондаренко, Топалов, Танковский, Сикан (Кулаков, 59)

Предупреждения: Снижко (34), Лопыренок (37), Матич (65), Шиндер (86) – Стасюк (20), Быков (41)

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