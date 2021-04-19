Отменная работа Монзуль на "классико" и идеальный тур. Судейский разбор от Метревели

Футбольный эксперт Михаил Метревели проанализировал работу арбитров на всех матчах 22 тура чемпионата Украины, в котором команды УПЛ могут пенять только на себя

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Спорт Сегодня продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные момент 22-го тура украинской Премьер-лиги – в фокусе известного футбольного эксперта.

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ТОП-5 судей чемпионата Украины:

Михаил Метревели:

"Самый уникальный тур чемпионата. Можно констатировать, что в прошедшем туре к арбитрам не было ни единого обоснованного вопроса со стороны клубов или болельщиков. Отменная работа Монзуль на "классико", с правильно назначенным пенальти в ворота Шахтера, верные пенальти в горловых матчах. Тот случай, когда клубы могут сетовать на результат матчей, но не на работу арбитров"

Львов – Александрия (3:1)

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Арбитр: Алексей Деревинский.

Для арбитража матч был средней тяжести. Было много борьбы и команды довольно часто фолили. VAR на поединке не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 36-й минуте Шастал вошел в штрафную и при нанесении удара упал, ударившись об набежавшего сзади Довгого. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Довгий чисто сыграл в мяч и не зацепил своего оппонента. Оснований для пенальти не было.

На 76-й минуте Мышенко забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Это верное решение. Игрок Александрии на полкорпуса был ближе к воротам, чем последний игрок Львова.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

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Минай – Десна (3:1)

Арбитр: Виталий Романов.

Для арбитража поединок был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 22-й минуте Ахмедзаде упал в штрафной после подката от Тамма. Арбитр зафиксировал нарушение, поставил пенальти в ворота Десны и показал желтую карточку Тамму. Это верное решение. Защитник Десны не сыграл в мяч и четко ударил своего соперника сзади по ногам.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

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Ворскла – Заря (4:2)

Арбитр: Евгений Арановский.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды старались мало фолить, но был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 14-й минуте Аллахьяр вошел в штрафную и упал после столкновения с Ризныком. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Ризнык четко сыграл в мяч, после чего через него перецепился форвард Зари.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

На 83-й минуте Гладкий упал в штрафной после борьбы с двумя защитниками Ворсклы. Арбитр дал продолжить игру. Момент неоднозначный, но скорее арбитр был прав. Хрипчук подталкивал форварда Зари в спину, но визуально этот толчок вряд ли был такой силы, чтобы сбить Гладкого с ног. Момент можно трактовать как обычную игровую борьбу.

На 87-й минуте Кравчук забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Тяжелый эпизод, в котором арбитры приняли верное решение. Игрок Ворсклы залез в минимальный офсайд, выставив вперед плечо. Линии VAR подтвердили решение бригады арбитров в поле.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Шахтер – Динамо (0:1)

Арбитр: Екатерина Монзуль.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 33-й минуте Андриевский упал в штрафной после контакта со стороны Антонио. Арбитр зафиксировала фол и поставила пенальти в ворота Шахтера. Это верное решение. Пусть и минимальный, но контакт между ногой Антонио и ногой Андриевского был. А на скорости и такого контакта хватило, чтобы сбить игрока Динамо с ног. Это фол и справедливый пенальти.

На 65-й минуте Буяльский упал в штрафной после контакта с Додо. Арбитр дала продолжить игру и была права. Додо выставлял перед собой руки и уперся ими в Буяльского, но это было инстинктивное движение. Если бы не оно, то динамовец просто завалился бы на игрока Шахтера, падая после попытки сыграть верховой мяч. Обычный игровой эпизод.

На 73-й минуте Мораес упал в штрафной после столкновения с Родригесом. Арбитр дала продолжить игру. Это верное решение. Форвард Шахтера начал подгибать ноги и падать еще до контакта с Родригесом.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Ингулец – Рух (0:0)

Арбитр: Владимир Новохатний.

Матч был сложным для арбитража. Команды много фолили, играли грубо и пытались провоцировать арбитра на назначение пенальти. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 10-й минуте Белый пробил головой по воротам, мяч ударился в колено Крынскому и вылетел обратно в поле, после чего ушел за лицевую линию. Арбитр показал, что мяч нужно вводить ударом от ворот. Это ошибка. Мяч ударился в колено вратаря Ингульца за линией ворот. Арбитры этого не заметили. Это был чистый гол, который не увидели арбитры.

Ингулец vs Рух / Фото: официальный сайт УПЛ

На 32-й минуте Климчук упал в штрафной после борьбы с Салемом. Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота Ингульца. Это верное решение. Игрок Руха очень грамотно подставился под соперника и спровоцировал его на контакт. Удар по ноге со стороны Салема был и это чистый пенальти.

На 60-й минуте игроки Руха активно сигнализировали, что мяч в штрафной попал в руку Синегубу. Арбитр оставил эпизод без внимания и дал продолжить игру. Это верное решение. Мяч попал игроку Ингульца в корпус.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Мариуполь – Олимпик (1:1)

Арбитр: Виктор Копиевский.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 25-й минуте Тейшейра упал в штрафной после борьбы с Очеретько. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Мариуполя. Это верное решение. Игрок Мариуполя ударил соперника по ногам. Чистый пенальти, с назначением которого азовцы даже не пытались спорить.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Колос – Днепр-1 (1:1)

Арбитр: Максим Козыряцкий.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. На матче работал VAR.

Рассмотреть стоит один эпизод. На 64-й минуте Чуже упал в штрафной после подножки со стороны Петрова. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка. Петров пытался сыграть вмяч, но не дотянулся и сбил игрока Днепр-1. Но фол был до штрафной площадки. Такчто арбитр должен был назначить штрафной удар в пользу днепрян с довольно перспективной позиции.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

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