Отменная работа Монзуль на "классико" и идеальный тур. Судейский разбор от Метревели

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Спорт Сегодня продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные момент 22-го тура украинской Премьер-лиги – в фокусе известного футбольного эксперта.
ТОП-5 судей чемпионата Украины:
Михаил Метревели:
"Самый уникальный тур чемпионата. Можно констатировать, что в прошедшем туре к арбитрам не было ни единого обоснованного вопроса со стороны клубов или болельщиков. Отменная работа Монзуль на "классико", с правильно назначенным пенальти в ворота Шахтера, верные пенальти в горловых матчах. Тот случай, когда клубы могут сетовать на результат матчей, но не на работу арбитров"
Львов – Александрия (3:1)
Арбитр: Алексей Деревинский.
Для арбитража матч был средней тяжести. Было много борьбы и команды довольно часто фолили. VAR на поединке не работал.
Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 36-й минуте Шастал вошел в штрафную и при нанесении удара упал, ударившись об набежавшего сзади Довгого. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Довгий чисто сыграл в мяч и не зацепил своего оппонента. Оснований для пенальти не было.
На 76-й минуте Мышенко забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Это верное решение. Игрок Александрии на полкорпуса был ближе к воротам, чем последний игрок Львова.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
Минай – Десна (3:1)
Арбитр: Виталий Романов.
Для арбитража поединок был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.
Ключевым для арбитража был один эпизод. На 22-й минуте Ахмедзаде упал в штрафной после подката от Тамма. Арбитр зафиксировал нарушение, поставил пенальти в ворота Десны и показал желтую карточку Тамму. Это верное решение. Защитник Десны не сыграл в мяч и четко ударил своего соперника сзади по ногам.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
Ворскла – Заря (4:2)
Арбитр: Евгений Арановский.
Для арбитража матч был средней тяжести. Команды старались мало фолить, но был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR.
Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 14-й минуте Аллахьяр вошел в штрафную и упал после столкновения с Ризныком. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Ризнык четко сыграл в мяч, после чего через него перецепился форвард Зари.
/ Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"
На 83-й минуте Гладкий упал в штрафной после борьбы с двумя защитниками Ворсклы. Арбитр дал продолжить игру. Момент неоднозначный, но скорее арбитр был прав. Хрипчук подталкивал форварда Зари в спину, но визуально этот толчок вряд ли был такой силы, чтобы сбить Гладкого с ног. Момент можно трактовать как обычную игровую борьбу.
На 87-й минуте Кравчук забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Тяжелый эпизод, в котором арбитры приняли верное решение. Игрок Ворсклы залез в минимальный офсайд, выставив вперед плечо. Линии VAR подтвердили решение бригады арбитров в поле.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
Шахтер – Динамо (0:1)
Арбитр: Екатерина Монзуль.
Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR.
Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 33-й минуте Андриевский упал в штрафной после контакта со стороны Антонио. Арбитр зафиксировала фол и поставила пенальти в ворота Шахтера. Это верное решение. Пусть и минимальный, но контакт между ногой Антонио и ногой Андриевского был. А на скорости и такого контакта хватило, чтобы сбить игрока Динамо с ног. Это фол и справедливый пенальти.
На 65-й минуте Буяльский упал в штрафной после контакта с Додо. Арбитр дала продолжить игру и была права. Додо выставлял перед собой руки и уперся ими в Буяльского, но это было инстинктивное движение. Если бы не оно, то динамовец просто завалился бы на игрока Шахтера, падая после попытки сыграть верховой мяч. Обычный игровой эпизод.
На 73-й минуте Мораес упал в штрафной после столкновения с Родригесом. Арбитр дала продолжить игру. Это верное решение. Форвард Шахтера начал подгибать ноги и падать еще до контакта с Родригесом.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
Ингулец – Рух (0:0)
Арбитр: Владимир Новохатний.
Матч был сложным для арбитража. Команды много фолили, играли грубо и пытались провоцировать арбитра на назначение пенальти. VAR на матче не работал.
Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 10-й минуте Белый пробил головой по воротам, мяч ударился в колено Крынскому и вылетел обратно в поле, после чего ушел за лицевую линию. Арбитр показал, что мяч нужно вводить ударом от ворот. Это ошибка. Мяч ударился в колено вратаря Ингульца за линией ворот. Арбитры этого не заметили. Это был чистый гол, который не увидели арбитры.
Ингулец vs Рух / Фото: официальный сайт УПЛ
На 32-й минуте Климчук упал в штрафной после борьбы с Салемом. Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота Ингульца. Это верное решение. Игрок Руха очень грамотно подставился под соперника и спровоцировал его на контакт. Удар по ноге со стороны Салема был и это чистый пенальти.
На 60-й минуте игроки Руха активно сигнализировали, что мяч в штрафной попал в руку Синегубу. Арбитр оставил эпизод без внимания и дал продолжить игру. Это верное решение. Мяч попал игроку Ингульца в корпус.
Оценка: 7 баллов из 10-ти.
Мариуполь – Олимпик (1:1)
Арбитр: Виктор Копиевский.
Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.
Ключевым для арбитража был один эпизод. На 25-й минуте Тейшейра упал в штрафной после борьбы с Очеретько. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Мариуполя. Это верное решение. Игрок Мариуполя ударил соперника по ногам. Чистый пенальти, с назначением которого азовцы даже не пытались спорить.
Оценка: 8 баллов из 10-ти.
Колос – Днепр-1 (1:1)
Арбитр: Максим Козыряцкий.
Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. На матче работал VAR.
Рассмотреть стоит один эпизод. На 64-й минуте Чуже упал в штрафной после подножки со стороны Петрова. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка. Петров пытался сыграть вмяч, но не дотянулся и сбил игрока Днепр-1. Но фол был до штрафной площадки. Такчто арбитр должен был назначить штрафной удар в пользу днепрян с довольно перспективной позиции.
Оценка: 7 баллов из 10-ти.
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