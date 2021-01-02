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"Отец был шокирован": первый трансфер "Динамо" в 2021 году под угрозой из-за требований Суркиса

2 января, 12:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне предложили игроку "Маккаби" слишком строгие условия личного контракта

Полузащитник "Маккаби" Петах-Тиква Лиэль Абада рассказал подробности возможного перехода в киевское "Динамо". По словам самого футболиста, переговоры застопорились из-за условий контракта, которые предложила украинская сторона.

"Мы все хотим, чтобы сделка была заключена, но это долгосрочный контракт в такой стране, как Украина, и мы должны быть осторожны. Мой отец был шокирован, когда увидел пункты контракта и боролся, как лев. Он хочет лучшего для меня", – признался Абада в интервью Sport5.co.il.

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Ранее в СМИ появилась информация, что "Динамо" включило в контракт футболиста пункты, согласно которым штрафные санкции могут составить до 80 процентов его месячной заработной платы.

Смотрите, как "Динамо" играло в Лиге чемпионов:

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Динамо Киев Маккаби Петах-Тиква Лиэль Абада

Источник: Сегодня|Спорт

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