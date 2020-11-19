"Осталась пара человек, вратарей нет": коронавирус отправил на карантин донецкий клуб

Донецкий "Олимпик" подвел итоги прохождения тестов на коронавирус – они неутешительны. Вчера мы сообщали, что очередной клуб украинской Премьер-лиги слег с коронавирусом. Поскольку в команде практически не осталось здоровых футболистов, клуб попросил Премьер-лигу перенести встречу с луганской "Зарей", которая должна была состояться 21 ноября.

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Об этом президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал сайту metaratings:

"Мы узнали результаты тестов. В итоге у нас 13-14 человек заболели. Осталось всего пару футболистов. Поэтому оставшийся коллектив уходит на самоизоляцию. Увы, но с "Зарей" нам просто некем играть. Заболели все вратари, поэтому мы не можем поставить в ворота полевого игрока. Это не вариант. Заболели представители тренерского штаба, персонала, поэтому сейчас мы обратились в УАФ и УПЛ, поставили их в известность о нашей ситуации. Будем просить о переносе матча".

Точно известно, что положительным оказался и тест главного тренера команды Игоря Климовского. УПЛ подтвердила получение письма от "Олимпика" и теперь подыщет дату, на которую перенести игру с "Зарей".

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