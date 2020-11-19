Українська
$ 28,26
33,44

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Осталась пара человек, вратарей нет": коронавирус отправил на карантин донецкий клуб

19 ноября, 14:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Олимпик" попросил перенести субботний матч с "Зарей" в чемпионате Украины

Донецкий "Олимпик" подвел итоги прохождения тестов на коронавирус – они неутешительны. Вчера мы сообщали, что очередной клуб украинской Премьер-лиги слег с коронавирусом. Поскольку в команде практически не осталось здоровых футболистов, клуб попросил Премьер-лигу перенести встречу с луганской "Зарей", которая должна была состояться 21 ноября.

Реклама

Об этом президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал сайту metaratings:

"Мы узнали результаты тестов. В итоге у нас 13-14 человек заболели. Осталось всего пару футболистов. Поэтому оставшийся коллектив уходит на самоизоляцию. Увы, но с "Зарей" нам просто некем играть.

Заболели все вратари, поэтому мы не можем поставить в ворота полевого игрока. Это не вариант. Заболели представители тренерского штаба, персонала, поэтому сейчас мы обратились в УАФ и УПЛ, поставили их в известность о нашей ситуации. Будем просить о переносе матча".

Точно известно, что положительным оказался и тест главного тренера команды Игоря Климовского. УПЛ подтвердила получение письма от "Олимпика" и теперь подыщет дату, на которую перенести игру с "Зарей".

Читайте также: 11 примеров того, что футбол умер от коронавируса.

Смотрите, как "Олимпик" обыграл "Колос" в чемпионате Украины:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол перенос чемпионат Украины Заря Луганск коронавирус Олимпик Донецк УПЛ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Карантин выходного дня" может остановить чемпионат Украины по футболу: идут переговорыЧУ по футболу
Радость
Радость "Динамо": вслед за Бойко от коронавируса избавился и основной вратарь БущанЧУ по футболу
Футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертв
Футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертвФутбол
Бывший тренер
Бывший тренер "Шахтера" отказался возглавить украинскую командуЧУ по футболу
"Динамо" сообщило о восьми игроках, вылечившихся от коронавируса: полный списокЧУ по футболу
Луческу о коронавирусе в
Луческу о коронавирусе в "Динамо": "Это вина клуба"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять