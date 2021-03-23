Ошибочный пенальти в пользу "Динамо" и неверно отмененный гол "Шахтера". Судейский разбор от Метревели

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели специально для Спорт Сегодня продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура украинской Премьер-лиги. Все матчи, все спорные момент 19-го тура чемпионата – в фокусе известного футбольного эксперта.

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ТОП-5 судей чемпионата Украины:

Михаил Метревели:

Тур в целом прошел без судейских скандалов, но запомнился тремя грубыми ошибками. Причем, если поставленный пенальти в ворота "Руха" не сказался на итоговом счете матча с "Динамо" (киевляне уверенно победили соперника, но не забили тот самый пенальти), то неудаление игрока "Миная" в матче с "Мариуполем" и сомнительно отмененный гол "Шахтера" в ворота "Львова" стали результативными ошибками, которые могут повлиять на итоговую таблицу УПЛ.

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"Мариуполь" – "Минай" (0:0)

Арбитр: Анатолий Абдула.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды сравнительно много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 26-й минуте Ахмедзаде упал в штрафной после подката со стороны Чоботенко. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Защитник "Мариуполя" четко сыграл в мяч. Оснований для пенальти не было.

На 73-й минуте Бондаренко забил гол. Арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Верное решение. Бондаренко залез в очевидный офсайд на целый корпус.

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На 77-й минуте Хахлев прыгнул в подкат сзади и врезался в ноги Топалову, сорвав опасную контратаку. Арбитр показал игроку "Миная" желтую карточку. Это слишком либеральное решение арбитра, которое можно считать ошибочным. Хахлев даже не пытался сыграть в мяч, шел в опасный подкат сзади и срывал потенциально голевую атаку. И повезло, что Топалов в этом эпизоде не получил повреждение. Это чистая красная карточка, которую должен был показывать арбитр.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Десна" – "Днепр-1" (0:2)

Арбитр: Екатерина Монзуль.

Матч был легким для арбитража. Команды мало фолили и старались играть чисто. На матче работал VAR.

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Рассмотреть стоит один эпизод. На 75-й минуте Игнатенко на фланге перед штрафной пошел в подкат и ударил сзади по ногам Тамма. Арбитр дала продолжить игру. Это ошибка. Игрок "Днепр-1" нарушил правила и должен был получить желтую карточку за опасную игру, а "Десна" должна была пробивать перспективный штрафной.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Ворскла" – "Олимпик" (3:0)

Арбитр: Ярослав Козык.

Матч был легким для арбитража. Команды играли корректно и без грубости. VAR на матче не работал.

Матч оказался легким и без спорных эпизодов. Моментов, требующих детального рассмотрения, не было.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Ингулец" – "Александрия" (1:0)

Арбитр: Владимир Новохатний.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили и вели много борьбы. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 2-й минуте Бартулович принял мяч в штрафной и врезался в бедро Калюжному. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок "Александрии" не шел на фол и не перекрывал траекторию движения для Бартуловича. Тот сам врезался в стоящего игрока "Александрии".

На 42-й минуте при навесе в штрафную Ситчинава упал после борьбы с Мирошниченко. Арбитр зафиксировал фол со стороны игрока "Ингульца" и назначил штрафной удар в пользу "Александрии". Это верное решение. Ситчинава слишком активно помогал себе в борьбе руками и попал своему сопернику по лицу.

На 93-й минуте Бабогло в штрафной в борьбе за мяч врезался в Щедрого. Арбитр дал продолжить игру. Сложный эпизод, но скорее арбитр был прав. Щедрый отпустил от себя мяч и не мог продолжить атаку. Игра со стороны Бабогло была жесткой, но он сыграл в корпус и эту борьбу можно трактовать как такую, которая была в рамках правил.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Львов" – "Шахтер" (3:2)

Арбитр: Николай Балакин.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды сравнительно много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 34-й минуте Мораес забил гол. Арбитр отменил взятие ворот и зафиксировал офсайд. Это сомнительное решение. На повторах было видно, что Мораес находится на одной линии с последним защитником "Львова". Возможно, с позиции бокового арбитра был лучший обзор, но он принял другое решение, хотя телевизионный стоп-кадр подтверждает обратное.

На 71-й минуте Трубин в штрафной пытался выбить мяч из-под ног Шины и в итоге сбил форварда "Львова". Арбитр поставил пенальти в ворота "Шахтера" и показал голкиперу желтую карточку. Абсолютно верное решение. Разбирать справедливость назначения пенальти нет смысла – оно было очевидным. Важно отметить, что арбитр разобрался в эпизоде и показал Трубину желтую, а не красную карточку, поскольку голкипер пытался сыграть в мяч. Так что это не было так называемым фолом последней надежды, за который показывается красная карточка.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Динамо" – "Рух" (3:0)

Арбитр: Максим Козыряцкий.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. На матче работал VAR.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 7-й минуте Миколенко пробивал по воротам и в штрафной мяч попал в руку Карасюку. Арбитр зафиксировал нарушение и поставил пенальти в ворота "Руха". После подсказки ассистента VAR и длительного самостоятельного просмотра повтора, арбитр оставил первоначальное решение в силе. И это было ошибкой. Мяч действительно попал в руку Карасюку, но в руку, прижатую к корпусу, которая не увеличивала объем тела. Это нельзя трактовать как игру рукой, так что арбитру следовало отменить свое первоначальное решение и дать командам продолжить игру.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Колос" – "Заря" (1:0)

Арбитр: Дмитрий Кривушкин.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 34-й минуте Громов упал в штрафной после борьбы с Гавришем. Арбитр дал продолжить игру и был прав. Это была обычная игровая борьба без нарушений.

На 86-й минуте Аллахьяр упал на фланге перед штрафной. Арбитр показал игроку "Зари" желтую карточку за симуляцию. Абсолютно верное решение арбитра. Аллахьяр падал по собственной инициативе. Контакта со стороны игроков "Колоса" не было и близко.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Рейтинг судей украинской Премьер-лиги:

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