"Он решает!" Луческу в восторге от "щучки" своего допинг-грешника

Уже в первом официальном матче после годичной дисквалификации за допинг Артем Беседин выдал феерию. Два его гола-близнеца, забитые головой на добивании "щучкой" после дальних ударов партнеров, принесли "Динамо" победу над "Олимпиком" 3:1.
Читайте также: LOVEхаки для влюбленных ко Дню святого Валентина
Мирча Луческу в восторге.
"Беседин хорошо вернулся. Этот игрок решает исход матча, прессингует соперника. Артем вернулся триумфатором", – заявил главный тренер "Динамо" в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital
Сам Беседин после голевого дубля признается: "Я очень долго ждал этого. Мне нужно было многое вспомнить. Рад, что все получилось. Конечно, я вижу, где мне не хватает. Но все вернется. В физическом плане чувствую себя хорошо"
Видео голов Беседина в ворота "Олимпика"
Дубль Беседина в игре с "Олимпиком" стал неожиданностью ввиду того, что на сборах форварды "Динамо" не забили ни одного мяча. При этом, помимо Артема, Луческу задействовал на острие Владислава Супрягу, Владислава Ваната и Назария Русина.
Теперь же Беседин прочно закрепил за собой статус основного нападающего "Динамо" на ближайшие матчи Лиги Европы с "Брюгге" 18 и 25 февраля.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк