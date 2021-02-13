"Он решает!" Луческу в восторге от "щучки" своего допинг-грешника

Возвращение в игру после дисквалификации динамовец Беседин отметил победным дублем в ворота "Олимпика"

Уже в первом официальном матче после годичной дисквалификации за допинг Артем Беседин выдал феерию. Два его гола-близнеца, забитые головой на добивании "щучкой" после дальних ударов партнеров, принесли "Динамо" победу над "Олимпиком" 3:1.

Реклама

Читайте также: LOVEхаки для влюбленных ко Дню святого Валентина

Мирча Луческу в восторге.

"Беседин хорошо вернулся. Этот игрок решает исход матча, прессингует соперника. Артем вернулся триумфатором", – заявил главный тренер "Динамо" в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сам Беседин после голевого дубля признается: "Я очень долго ждал этого. Мне нужно было многое вспомнить. Рад, что все получилось. Конечно, я вижу, где мне не хватает. Но все вернется. В физическом плане чувствую себя хорошо"

Реклама

Видео голов Беседина в ворота "Олимпика"

Дубль Беседина в игре с "Олимпиком" стал неожиданностью ввиду того, что на сборах форварды "Динамо" не забили ни одного мяча. При этом, помимо Артема, Луческу задействовал на острие Владислава Супрягу, Владислава Ваната и Назария Русина.

Теперь же Беседин прочно закрепил за собой статус основного нападающего "Динамо" на ближайшие матчи Лиги Европы с "Брюгге" 18 и 25 февраля.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама