"Олимпик" с пенальти и автоголом обыграл "Александрию" и вошел в ТОП-3 Премьер-лиги

Весь второй тайм александрийцы провели в меньшинстве

Донецкий "Олимпик" обыграл Александрию в матче пятого тура чемпионате Украины и вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Очередной гол в сезоне забил иранец Шахаб Захеди, также хозяевам поля помог автогол в исполнении Бабогло, а подкрепил победу пенальти в исполнении Зотько.

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У александрийцев отличился Ситало и уже в компенсированное время Гречишкин реализовал пенальти, сократив отставание до минимума.

"Олимпик" – "Александрия" – 3:2

Голы: Захеди (8), Бабогло (25, аг), Зотько (44, пен) – Ситало (62), Гречишкин (90+2)

"Олимпик": Кичак, Лебеденко, Зотько (Гришко, 67), Снурницын, Пасич (Ксенз, 55), Политыло, Тейшейра (Каргбо, 67), Бабенко, Завийский (Романовский, 86), Бенито, Захеди (Чогадзе, 55).

"Александрия": Панькив, Пашаев, Стецков, Бабогло, Лучкевич (Задерака, 34), Банада, Довгий, Гречишкин, Третьяков (Янчак, 86), Устименко (Мышенко, 46), Ситало (Безбородько, 81).

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Предупреждения: Бабогло (44), Политыло (45), Тейшейра (60), Снурницын (73), Гречишкин (90+3)

Удаление: Банада (45).

Обзор 1-го тайма:

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