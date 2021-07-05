Олимпик прекратит существование – его место в Премьер-лиге займет Минай

Президент донецкого клуба не смог найти дополнительное финансирование и вскоре объявит о роспуске команды. Вместо них в следующем розыгрыше Премьер-лиги сыграет Минай

"Олимпик" Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Донецкий Олимпик, скорее всего, прекратит свое существование и не сыграет в следующем сезоне Премьер-лиги. Его место в дивизионе займет Минай, вылетевший в Первую лигу по итогам прошлого сезона.

Об этом в своем Telegram-канале написал бывший пресс-атташе клуба Олег Барков.

"Владислав Гельзин уже отдохнул, вернулся в Киев, но найти дополнительные источники финансирования, судя по всему, не удалось. На 99% клуб не сыграет в новом сезоне УПЛ и вообще прекратит свое существование. До подачи заявки на сезон у клуба всего неделя, а команда до сих пор даже не вышла из отпуска. У клуба на контракте осталось всего семь футболистов: Бетим Альими, Андрей Чекотун, Игорь Снурницын, Евгений Цымбалюк, Таллес Бренер, Экра и Нкенг. Есть еще Векляк и Альваренга, но они вот-вот могут подписать контракты со Львовом и Рухом соответственно", – написал Барков.

Он отметил, что у клуба нет задолженности перед игроками и персоналом. Добавим, что Олимпик в прошлом сезоне финишировал на 13-м месте, а Минай был 14-м.