"Олимпик" неожиданно споткнулся и не смог обыграть "Львов" в УПЛ

В пятницу одним матчем открылся последний в 2020 году тур отечественной Премьер-лиги. Напомним расписание, трансляции и результаты 13-го тура чемпионата Украины. На столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского "Олимпик" принимал "Львов".

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Донецкая команда держится в середине турнирной таблицы, а галичане борются за право не стать худшей командой сезона. Номинальные хозяева вынуждены были сыграть без иранского бомбардира Шахаба Захеди, который получил положительный тест на коронавирус. В первом тайме "Олимпик" был ближе к успеху, но и гости не отсиживались в обороне. Однако отличиться голом до перерыва никому не удалось.

А счет на 56-й минуте несколько неожиданно открыли львовяне. Защитник Юрий Кравчук удачно подключился к розыгрышу углового и ударом головой пробил сербского кипера Бетима.

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Восстановить равновесие команде Игоря Климовского удалось на 76-й минуте. Хавбек Даниэль Романовский остался совсем один в центре штрафной площадки и огорчил "Львов".

Уже в добавленное время коллектив Виталия Шумского мог вырвать сенсационную победу, но после рикошета перекладина спасла "Олимпик".

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