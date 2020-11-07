Українська
$ 28,36
33,58

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Олимпик" чудом спасся от поражения, уступая два мяча "Мариуполю"

7 ноября, 16:18

Елена Павлова Елена Павлова

Первый гол в карьере забил 19-летний форвард "азовцев" Даниил Сикан

В 9-м туре украинской Премьер-лиги "Мариуполь" был очень близок к тому, чтобы вырвать победу у донецкого "Олимпика". Однако хозяева сумели сравнять счет уже на четвертой дополнительной минуте – 3:3. Напомним, что в прошлом туре "Шахтер" с двумя 18-летними дебютантами разгромил обескровленный "Мариуполь".

Реклама

Сегодня "Олимпик" первым открыл счет – на 36-й минуте вратаря "Мариуполя" огорчил Бенито, сыграв на добивании после удара Шахаба.

Читайте также: "Динамо" – "Шахтер" и другие: прогноз, расписание и результаты 9 тура чемпионата Украины

Вскоре дебютным голом в карьере отметился 19-летний форвард "азовцев" Даниил Сикан. На 44-й минуте матча нападающий, которого арендовали у "Шахтера", реализовал пенальти.

Реклама

Через две минуты "Мариуполь" заработал еще один 11-метровый, однако на этот раз исполнять его отправился Дмитрий Мишнев, который вывел гостей вперед – 2:1.

Еще три гола команды забили после перерыва. Вячеслав Танковский на 73-й минуте дальним ударом сделал счет 3:1.

В тренде
В "Динамо" коронавирусное цунами: накрыло тренера и пятерых игроков

Однако футболисты "Олимпика" упорно шли вперед. И Сергей Политыло через 6 минут сократил отставание в счете ударом с линии штрафной.

Реклама

А уже на 4-й дополнительной минуте дончан от поражения спас Каргбо Джуніор – 3:3. "Мариуполь" упустил шанс обойти соперника в турнирной таблице и пока остался на седьмом месте с 12 очками. "Олимпик" идет шестым – с 13-ю.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
8
6
2
0
17
4
13
20
Забитые 17
Пропущеные 4
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
8
4
4
0
20
9
11
16
Забитые 20
Пропущеные 9
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
3
ВорсклаВорсклаВор
8
4
3
1
13
6
7
15
Забитые 13
Пропущеные 6
Разница 7
Результаты последних матчей: П Н В Н Н
4
КолосКолосКол
9
4
3
2
14
9
5
15
Забитые 14
Пропущеные 9
Разница 5
Результаты последних матчей: В П Н Н В
5
ДеснаДеснаДес
8
3
4
1
13
9
4
13
Забитые 13
Пропущеные 9
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В П Н В
6
ОлимпикОлимпикОли
9
4
1
4
15
16
-1
13
Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
7
МариупольМариупольМар
9
3
3
3
10
14
-4
12
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П Н В П
8
ЗаряЗаряЗар
8
2
4
2
15
9
6
10
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
9
АлександрияАлександрияАле
8
3
1
4
16
14
2
10
Забитые 16
Пропущеные 14
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В П В
10
Днепр-1Днепр-1Дне
9
2
2
5
12
17
-5
8
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
8
0
6
2
8
11
-3
6
Забитые 8
Пропущеные 11
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н П Н Н
12
МинайМинайМин
7
1
3
3
4
11
-7
6
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: Н Н П Н П
13
ЛьвовЛьвовЛьв
7
1
1
5
4
20
-16
4
Забитые 4
Пропущеные 20
Разница -16
Результаты последних матчей: В П П Н П
14
РухРухРух
8
0
3
5
5
17
-12
3
Забитые 5
Пропущеные 17
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П П Н П

Смотрите, как "Мариуполь" уступил "Шахтеру"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Украины ФК Мариуполь Олимпик Донецк Сергей Политыло УПЛ Даниил Сикан
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу
Все результаты 8-го тура чемпионата Украины
Все результаты 8-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Скидки от Андры: что за девушка на фото с новичком
Скидки от Андры: что за девушка на фото с новичком "Динамо", чья ошибка стоила победы над РебровымФутбол
"Динамо" против "Днепра-1": прямая видеотрансляция матчаФутбол
В
В "Динамо" коронавирусное цунами: накрыло тренера и пятерых игроковФутбол
Гендиректор
Гендиректор "Шахтера" Палкин завел Instagram и сразу сообщил о контракте с игроком-сенсациейФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять