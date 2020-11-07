"Олимпик" чудом спасся от поражения, уступая два мяча "Мариуполю"

Первый гол в карьере забил 19-летний форвард "азовцев" Даниил Сикан

В 9-м туре украинской Премьер-лиги "Мариуполь" был очень близок к тому, чтобы вырвать победу у донецкого "Олимпика". Однако хозяева сумели сравнять счет уже на четвертой дополнительной минуте – 3:3. Напомним, что в прошлом туре "Шахтер" с двумя 18-летними дебютантами разгромил обескровленный "Мариуполь".

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Сегодня "Олимпик" первым открыл счет – на 36-й минуте вратаря "Мариуполя" огорчил Бенито, сыграв на добивании после удара Шахаба.

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Вскоре дебютным голом в карьере отметился 19-летний форвард "азовцев" Даниил Сикан. На 44-й минуте матча нападающий, которого арендовали у "Шахтера", реализовал пенальти.

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Через две минуты "Мариуполь" заработал еще один 11-метровый, однако на этот раз исполнять его отправился Дмитрий Мишнев, который вывел гостей вперед – 2:1.

Еще три гола команды забили после перерыва. Вячеслав Танковский на 73-й минуте дальним ударом сделал счет 3:1.

Однако футболисты "Олимпика" упорно шли вперед. И Сергей Политыло через 6 минут сократил отставание в счете ударом с линии штрафной.

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А уже на 4-й дополнительной минуте дончан от поражения спас Каргбо Джуніор – 3:3. "Мариуполь" упустил шанс обойти соперника в турнирной таблице и пока остался на седьмом месте с 12 очками. "Олимпик" идет шестым – с 13-ю.

Смотрите, как "Мариуполь" уступил "Шахтеру"

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