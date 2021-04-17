Одним абзацем. Какие интриги остаются в чемпионате Украины

Динамо обыграло Шахтер в чемпионском матче. Однако на этом сезон не заканчивается. Во-первых, киевлянам еще нужно довести золотую гонку до логического завершения. Команде Мирчи Луческу будет достаточно в оставшихся четырех матчах одержать хотя бы одну победу или трижды сыграть вничью. Во-вторых, пока неизвестно, кто станет бронзовым призером. Сегодня Заря неожиданно уступила Ворскле и подпустила полтавчан к себе на расстояние в один балл, а там ведь есть еще Десна и Колос. Луганчане смотрятся предпочтительнее, ведь у них еще матч в запасе и в случае победы команда Скрипника даже может навязать борьбу Шахтеру за вторую строчку, а вот самый тяжелый финиш будет у полтавчан, ведь им придется еще сыграть с Динамо, а также прямыми конкурентами за третье место Десной и Колосом. Ну и в-третьих, пока неизвестен главный неудачник сезона. Борьбу за сохранение прописки ведут Рух, Олимпик, Минай и Львов. И если другие команды хоть где-то цепляются за очки, то донецкий клуб еще ни разу не выиграл в 2021 году, а впереди у них матчи практически против всех прямых конкурентов.

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