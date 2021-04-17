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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Одним абзацем. Какие интриги остаются в чемпионате Украины

17 апреля, 22:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Динамо практически гарантировало себе золотые медали, но пока неизвестно, кому достанется бронза, а кто покинет Премьер-лигу

Динамо обыграло Шахтер в чемпионском матче. Однако на этом сезон не заканчивается. Во-первых, киевлянам еще нужно довести золотую гонку до логического завершения. Команде Мирчи Луческу будет достаточно в оставшихся четырех матчах одержать хотя бы одну победу или трижды сыграть вничью. Во-вторых, пока неизвестно, кто станет бронзовым призером. Сегодня Заря неожиданно уступила Ворскле и подпустила полтавчан к себе на расстояние в один балл, а там ведь есть еще Десна и Колос. Луганчане смотрятся предпочтительнее, ведь у них еще матч в запасе и в случае победы команда Скрипника даже может навязать борьбу Шахтеру за вторую строчку, а вот самый тяжелый финиш будет у полтавчан, ведь им придется еще сыграть с Динамо, а также прямыми конкурентами за третье место Десной и Колосом. Ну и в-третьих, пока неизвестен главный неудачник сезона. Борьбу за сохранение прописки ведут Рух, Олимпик, Минай и Львов. И если другие команды хоть где-то цепляются за очки, то донецкий клуб еще ни разу не выиграл в 2021 году, а впереди у них матчи практически против всех прямых конкурентов.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
21
11
5
5
37
18
19
38
Забитые 37
Пропущеные 18
Разница 19
Результаты последних матчей: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забитые 33
Пропущеные 20
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П П
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забитые 19
Пропущеные 47
Разница -28
Результаты последних матчей: В П П В П
12
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: В П Н Н П
13
ОлимпикОлимпикОли
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забитые 23
Пропущеные 37
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П П
14
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П В

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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