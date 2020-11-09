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Один из самых больших талантов сборной Украины заканчивает карьеру в 27 лет

9 ноября, 15:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитника "Шахтера" Максима Малышева замучили травмы

В воскресенье вечером "Шахтер" обыграл "Динамо" в чемпионате Украины и вплотную подобрался к киевлянам. К сожалению, уже давно со стороны смотрит матчи полузащитник "горняков" Максим Малышев. В свое время он считался один из самых талантливых футболистов Украины, но в последние годы попал в череду травм и близок к завершению профессиональной карьеры. А уроженцу Донецка всего 27 лет.

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Информацией о Малышеве поделился YouTube-канал "ТаТоТаке":

"История на самом деле очень грустная. Последний нормальный сезон Малышев отыграл в 2016-17 гг., когда после прихода Паулу Фонсеки провел 24 матча. С тех пор он сыграл за четыре года два матча, а в последние два сезона вообще не выходил на поле.

У него – серия травм, колена не выдерживают нагрузки профессионального футбола. Последний год он занимается исключительно индивидуально, ни разу не тренировался с командой. Динамика его восстановления – не очень. Скорее всего, он завершит карьеру и никогда не выйдет на поле в статусе профессионала".

Максим выступал за молодежную сборную Украины и трижды выходил на поле в форме главной команды страны. С "Шахтером" побеждал в чемпионате и Кубке Украины.

Ранее полузащитник "Шахтера" Малышев впервые стал отцом. Вспомним, как Максим забивал за "Шахтер" четыре года назад:

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