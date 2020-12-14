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Обводим лучше всех в Европе: в рейтинге топ-"технарей" сразу три игрока УПЛ

14 декабря, 19:55

Елена Павлова Елена Павлова

Маркос Антонио, Тете и Михаил Мудрик удивляют своим мастерством

Сразу трое футболистов из чемпионата Украины оказались среди лучших в Европе по показателям продвижение мяча и мастерству дриблинга. Игроки "Шахтера" Маркос Антонио и Тете, а также Михаил Мудрик из "Десны" попали в рейтинг статистического портала CIES Football Observatory для игроков, которые родились в 2000-м году или младше. Ранее "Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-30 самых дорогих клубов Европы.

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Маркос Антонио

Маркос Антонио / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Аналитики CIES Football Observatory определены ТОП-10 футболистов в шести различных категориях и в три из них попали представители украинской Премьер-лиги. Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио оказался вторым, после игрока "Аякса" Райана Гравенберча в категории продвижение мяча.

Михаил Мудрик
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Михаил Мудрик / Фото: ФК "Десна" Чернигов

И сразу два футболиста из чемпионата Украины попали в тройку лучших по показателю обводок – арендованный у "Шахтера" хавбек "Десны" Михаил Мудрик занял второе место, а бразильский "горняк" Тете — третье. Тете также замкнул ТОП-10 рейтинга лучших игроков, которые создают возможности для партнеров.

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Стоит отметить, что учитывались данные только по 30 Лигам Европы, не входящим в ТОП-5 рейтинга УЕФА.

Ранее мы сообщали, что "горняки" занимают 6-е место в рейтинге лучших клубов мира по количеству трофеев в XXI веке.

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Смотрите, как Тете играл против "Интера" в Лиге Европы

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