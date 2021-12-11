Обескровленная Ворскла дала бой Львову перед зимними каникулами

Полтавская Ворскла сыграла вничью 1:1 со Львовом и завершила первую часть чемпионата на пятом месте

Львов vs Ворскла / Фото: официальный сайт УПЛ

Поединок Львов – Ворскла закрывал субботнюю программу 18-го тура чемпионата Украины.

Полтавчане в последних двух матчах потеряли четыре очка и опустились с третьего на пятое место в турнирной таблице УПЛ. Чтобы далеко не отпустить конкурентов, "ворсклянам" необходима была победа во Львове.

Реклама

Но еще перед началом поединка Юрий Максимов ломал голову кого ставить в состав. Из-за травм один за одним выбыли лидеры команды – основной вратарь Ризнык и форвард Степанюк.

На этом неприятности "зелено-белых" не закончились. Уже на 8-й минуте матча травму получил Игорь Пердута, а на скамейке у Максимова остались только игроки из юношеской команды.

Реклама

Вышедший на замену Павлюк мог оставить свою команду в меньшинстве в конце первого тайма, но арбитр пожалел 19-летнего защитника и показал лишь "горчичник" за грубое нарушение на Зозуле. Максимов, от греха подальше, сразу же заменил Павлюка.

На 65-й минуте встречи Амилькар, заменивший Павлюка, открыл счет в матче, замкнув головой подачу Кане.

Реклама

Спустя девять минут львовяне восстановили паритет. Артур Ременяк обыграл опытного Чеснакова и точно пробил в ближний угол – 1:1.

В оставшееся время обе команды имели шансы вырвать победу, но матч так и закончился со счетом 1:1.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

Львов – Ворскла – 1:1.

Голы: Ременяк, 74 – Амилькар, 65.

Львов: Ильющенков – Романчук, Лека, Брикнер (Ременяк, 69) – Грисьо (Семенив, 77), Политыло, Довгий, Якимец – Зозуля, Ныч (Шина, 77), Эрнест (Бусько, 85).

Ворскла: Ткаченко – Пердута (Павлюк, 8, Амилькар, 39), Чеснаков, Яворский, Якубу – Кушниренко, Челядин (Хрипчук, 87) – Пешич, О. Тилль, Кане – Рангел.

На зимние каникулы Ворскла уходит на пятом месте, имея в активе 33 очка. Львов остался на 12-й строчке чемпионата, с 17-ю набранными очками.