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Новый тренер "Днепра-1" после избиения "Александрией" резко собрался усиливаться

27 сентября, 10:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Игор Йовичевич считает, что его команда не заслуживала разгрома в матче УПЛ

В субботу прошло три поединка 4-го тура чемпионата Украины. В одном из них "Александрия" разгромила "Днепр-1" на своем поле со счетом 4:1. Команда из Днепра после четырех игр набрала лишь одно очко и плетется в хвосте таблицы.

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Свое видение проблем во вчерашнем поединке и пути их решения новый главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич высказал официальному сайту клуба:

"Неудачно начали первый тайм, "Александрия" быстро забила и после этого закрылась, искала контратаки. А второй мяч, наверное, уже снял все вопросы. Сейчас у нас такое психологическое состояние, что каждый пропущенный мяч влияет. Нужно улучшать этот аспект, потому что в футбол не только ногами, но и головой играют.

Надеюсь, с руководством договориться и приобрести несколько игроков, чтобы была конкуренция. Сделаем выводы после этого сложного матча. Я только знакомлюсь с командой, впереди – много работы. Но мы еще покажем настоящий "Днепр". Однако нужно некоторые позиции усилить и укрепить. И тогда можем рассчитывать на те места, на которые целит руководство".

Напомним прогноз, расписание и результаты 4-го тура чемпионата Украины.

Смотрите обзор матча "Александрия" – "Днепр-1":

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