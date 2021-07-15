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Новичок Зари начал учить русский язык еще в Бразилии

Елена Павлова Елена Павлова
15 июля, 16:47
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21-летний новичок Зари бразильский нападающий Кристиан Фагундес ранее выступал только во втором дивизионе бразильского чемпионата
Новичок Зари Кристиан Фагундес
Новичок Зари Кристиан Фагундес / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Новичок Зари бразильский нападающий Кристиан Фагундес рассказал, как собирается преодолеть языковой барьер в Украине. В луганский клуб он перебрался из Гремио Бразил, который выступает во втором бразильском дивизионе. Ранее мы писали, что для Луческу за российские деньги покупают лидера Зари.

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"Говорю я только на португальском. Немного понимаю по-английски. Но еще до приезда в Украину я уже начал учить некоторые основные слова на русском. Могу поздороваться и попрощаться, спросить как дела, извиниться, узнать как зовут человека. Я хочу сосредоточиться на всех аспектах адаптации и максимально быстро влиться в тренировочный процесс", – цитирует Кристиана сайт Зари

В 46 матчах за Гремио Бразил у себя на родине 21-летний нападающий забил два гола, в среднем проводя на поле 43 минуты. С футболистом подписан контракт сроком на три года, а в конце июня Кристиан уже присоединился к Заре на тренировочном сборе в Турции, где дважды забил.

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