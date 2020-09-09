Новичок Премьер-лиги попросил ставить все домашние матчи на два часа дня

Дебютант украинской Премьер-лиги "Минай" обратился с просьбой к руководству лиги, а также телетранслятору чемпионата Украины каналам "Футбол1/2/3", чтобы начало домашних матчей команды в первом круге ставили на 14:00. Это связано с тем, что на домашней арене "Миная" "Авангард" в Ужгороде проводят реконструкцию системы освещения.

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Об этом сообщил шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько на своей странице в Facebook. Также он написал, что впервые за многие годы, команда Владимира Шарана "Александрия" планирует добираться на гостевую игру не автобусом, а самолетом.

В ближайшем матче "Минай" дома примет "Александрию". Матч второго тура пройдет 13 сентября. Отметим, что на матче будут присутствовать зрители, но не больше, чем 25 процентов от вместительности арены.

Добавим, что закарпатский клуб пока не дебютировал в Премьер-лиге. Их поединок первого тура против "Львова" был перенесен из-за коронавируса во львовском клубе.

Напомним, что также из-за коронавируса был перенесен матч "Рух" – "Шахтер". Ранее мы писали, что "Шахтер" не будет претендовать на техническое поражение для "Руха".

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