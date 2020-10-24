Новичок "Динамо" выбыл на полгода

Костевичу, которого киевляне взяли у польского "Леха" на позицию левого защитника, предстоит операция

28-летний новичок "Динамо" Владимир Костевич, который в нынешнее трансферное окно перебрался в Киев из польского "Леха" на правах свободного агента, в этом году "бело-синим" не поможет. Причиной стало тяжелое повреждение, полученное украинцем уже в расположении "Динамо".

"У Костевича травма, скоро он будет прооперирован", – заявил главный тренер киевлян Мирча Луческу

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По данным Tribuna.com, Владимир Костевич, действующий на позиции левого защитника, пропустит от нескольких месяцев до полугода. А следовательно, не исключено, что он вернется в строй уже весной.

Владимир Костевич. Фото: lechpoznan.pl

Напомним, изначально планировалось, что Костевич перейдет из "Леха" в "Динамо" в январе 2021-го, однако стороны решили ускорить этот процесс, и в начале октября, согласно Transfermarkt, Владимир подписал с киевлянами контракт до конца 2023 года.

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При этом в Польше Костевича обвиняли в том, что он якобы вел переговоры с "Динамо" за спиной у "Леха".

Добавим, что в субботу, 24 октября, "Динамо" вышло на чистое первое место в УПЛ, обыграв 1:0 "Александрию". В среду, 28 октября, киевлян ждет поединок Лиги чемпионов с "Ференцварошем" в Будапеште.

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