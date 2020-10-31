Українська
$ 28,44
33,3

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Нигериец из "Динамо" впервые забил за "Олимпик" – "Колос" впервые бит дома (видео)

31 октября, 16:27

Олег Люлька Олег Люлька

Донецкий "Олимпик" стал первой командой в УПЛ, обыгравшей "Колос" на его новом стадионе в Ковалевке

"Колос" из села Ковалевка под Киевом впервые проиграл на новой домашней арене, которая была открыта в начале сентября. В субботу, 31 октября, в восьмом туре украинской Премьер-лиги "аграрии" Руслана Костышина уступили на своем поле донецкому "Олимпику" со счетом 1:2.

Реклама

В этой встрече дебютный гол за "Олимпик" забил нигерийский полузащитник Бенито, арендованный у "Динамо". Удвоил преимущество дончан иранец Шахаб, реализовавший пенальти, который сам и заработал. А все, на что хватило "Колос", это гол престижа с 11-метрового в исполнении Селезнева, напомним, недавно похоронившего отца.

"Колос" – "Олимпик" (1:2). Обзор первого тайма

"Колос" – "Олимпик" (1:2). Обзор второго тайма

Реклама

"Колос" – "Олимпик" – 1:2
Голы: Селезнев, 87 (с пенальти) – Бенито, 17, Шахаб, 63 (с пенальти)
"Колос": Кучерук – Кравченко, Гавриш, Черноморец, Емец – Задоя, Данфа (Ильин, 57) – Морозко (Лысенко, 69), Смирный (Богданов, 69), Костышин (Ориховский, 60) – Исаенко (Селезнев, 56)
"Олимпик": Кичак – Ксенз (Чогадзе, 87), Драме, Цымбалюк, Снурницын, Пасич – Тейшейра (Альваренга, 71), Политыло, Бабенко, Бенито (Завийский, 90) – Шахаб (Каргбо, 72)
Предупреждения: Задоя, Данфа, Гавриш, Ильин – Бенито, Бабенко, Драме, Политыло

В тренде
Все результаты 7-го тура чемпионата Украины

"Колос" vs "Олимпик"
Реклама

"Колос" vs "Олимпик" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
7
5
2
0
15
3
12
17
Забитые 15
Пропущеные 3
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
Шахтер Шахтер Шах
8
4
4
0
20
9
11
16
Забитые 20
Пропущеные 9
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
3
ВорсклаВорсклаВор
7
4
3
0
13
5
8
15
Забитые 13
Пропущеные 5
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
4
ДеснаДеснаДес
7
3
3
1
11
7
4
12
Забитые 11
Пропущеные 7
Разница 4
Результаты последних матчей: В П Н В Н
5
ОлимпикОлимпикОли
8
4
0
4
12
13
-1
12
Забитые 12
Пропущеные 13
Разница -1
Результаты последних матчей: В П П В П
6
КолосКолосКол
8
3
3
2
12
9
3
12
Забитые 12
Пропущеные 9
Разница 3
Результаты последних матчей: П Н Н В Н
7
МариупольМариупольМар
8
3
2
3
7
11
-4
11
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
8
ЗаряЗаряЗар
7
2
3
2
14
8
6
9
Забитые 14
Пропущеные 8
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
9
АлександрияАлександрияАле
7
3
0
4
14
12
2
9
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П В П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
7
2
2
3
11
13
-2
8
Забитые 11
Пропущеные 13
Разница -2
Результаты последних матчей: В В Н П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
7
0
5
2
7
10
-3
5
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П Н Н Н
12
МинайМинайМин
6
1
2
3
4
11
-7
5
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П Н П П
13
РухРухРух
7
0
2
5
5
17
-12
2
Забитые 5
Пропущеные 17
Разница -12
Результаты последних матчей: П П Н П Н
14
ЛьвовЛьвовЛьв
6
0
1
5
3
20
-17
1
Забитые 3
Пропущеные 20
Разница -17
Результаты последних матчей: П П Н П П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Украины Олимпик Донецк Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новичок
Новичок "Динамо" выбыл на полгодаЧУ по футболу
Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу
После матча
После матча "Динамо" – "Александрия" Шаран был в шоке от действий судьиЧУ по футболу
"Динамо" – "Александрия": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Бывший тренер
Бывший тренер "Динамо" может возглавить ФК "Львов"ЧУ по футболу
Почему Луческу собирался уйти из
Почему Луческу собирался уйти из "Динамо" после назначения: откровения тренераЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять