Нигериец из "Динамо" впервые забил за "Олимпик" – "Колос" впервые бит дома (видео)

Донецкий "Олимпик" стал первой командой в УПЛ, обыгравшей "Колос" на его новом стадионе в Ковалевке

"Колос" из села Ковалевка под Киевом впервые проиграл на новой домашней арене, которая была открыта в начале сентября. В субботу, 31 октября, в восьмом туре украинской Премьер-лиги "аграрии" Руслана Костышина уступили на своем поле донецкому "Олимпику" со счетом 1:2.

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В этой встрече дебютный гол за "Олимпик" забил нигерийский полузащитник Бенито, арендованный у "Динамо". Удвоил преимущество дончан иранец Шахаб, реализовавший пенальти, который сам и заработал. А все, на что хватило "Колос", это гол престижа с 11-метрового в исполнении Селезнева, напомним, недавно похоронившего отца.

"Колос" – "Олимпик" (1:2). Обзор первого тайма

"Колос" – "Олимпик" (1:2). Обзор второго тайма

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"Колос" – "Олимпик" – 1:2

Голы: Селезнев, 87 (с пенальти) – Бенито, 17, Шахаб, 63 (с пенальти)

"Колос": Кучерук – Кравченко, Гавриш, Черноморец, Емец – Задоя, Данфа (Ильин, 57) – Морозко (Лысенко, 69), Смирный (Богданов, 69), Костышин (Ориховский, 60) – Исаенко (Селезнев, 56)

"Олимпик": Кичак – Ксенз (Чогадзе, 87), Драме, Цымбалюк, Снурницын, Пасич – Тейшейра (Альваренга, 71), Политыло, Бабенко, Бенито (Завийский, 90) – Шахаб (Каргбо, 72)

Предупреждения: Задоя, Данфа, Гавриш, Ильин – Бенито, Бабенко, Драме, Политыло

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Реклама "Колос" vs "Олимпик" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

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