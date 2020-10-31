Нигериец из "Динамо" впервые забил за "Олимпик" – "Колос" впервые бит дома (видео)

"Колос" из села Ковалевка под Киевом впервые проиграл на новой домашней арене, которая была открыта в начале сентября. В субботу, 31 октября, в восьмом туре украинской Премьер-лиги "аграрии" Руслана Костышина уступили на своем поле донецкому "Олимпику" со счетом 1:2.
В этой встрече дебютный гол за "Олимпик" забил нигерийский полузащитник Бенито, арендованный у "Динамо". Удвоил преимущество дончан иранец Шахаб, реализовавший пенальти, который сам и заработал. А все, на что хватило "Колос", это гол престижа с 11-метрового в исполнении Селезнева, напомним, недавно похоронившего отца.
"Колос" – "Олимпик" (1:2). Обзор первого тайма
"Колос" – "Олимпик" (1:2). Обзор второго тайма
"Колос" – "Олимпик" – 1:2
Голы: Селезнев, 87 (с пенальти) – Бенито, 17, Шахаб, 63 (с пенальти)
"Колос": Кучерук – Кравченко, Гавриш, Черноморец, Емец – Задоя, Данфа (Ильин, 57) – Морозко (Лысенко, 69), Смирный (Богданов, 69), Костышин (Ориховский, 60) – Исаенко (Селезнев, 56)
"Олимпик": Кичак – Ксенз (Чогадзе, 87), Драме, Цымбалюк, Снурницын, Пасич – Тейшейра (Альваренга, 71), Политыло, Бабенко, Бенито (Завийский, 90) – Шахаб (Каргбо, 72)
Предупреждения: Задоя, Данфа, Гавриш, Ильин – Бенито, Бабенко, Драме, Политыло
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