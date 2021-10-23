Ничья, устроившая всех. Черноморец и Львов набрали первые очки за три тура

Матч в Одессе завершился вничью 1:1, которая прервала двухматчевую серию поражений обеих команд
Матч 12-го тура УПЛ Черноморец - Львов / Фото: официальный сайт УПЛ
Поединок аутсайдеров в Одессе завершал субботнюю программу 12-го тура чемпионата Украины.
Обеим командам, как глоток воздуха, была необходима победа в отчетном матче.
В первой половине игры активнее в атаке играли хозяева поля, но по-настоящему опасных моментов было создано крайне мало.
На второй тайм молодые игроки Черноморца вышли с единой целью достичь желаемого результата. И на 71-й минуте игры удача улыбнулась "морякам".
Смирный перед штрафной соперника отпасовал на Михайленко, который нанес удар – после рикошета от Леки мяч в залетел в ворота Ильющенкова – 1:0.
Подопечные Дулуба отыгрались спустя несколько минут. После навеса с правого фланга мяч в ворота Кучерука забил Ернест.
В оставшееся время оба соперника имели шансы вырвать победу, но мяч либо попадал в перекладину, либо шел выше ворот.
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
Черноморец – Львов – 1:1
Голы: Михайленко (71) – Эрнест (77)
Черноморец: Кучерук, Дубко, Биловар, Вантух, Путря, Кузык (Авагимян, 70), Михайленко, Вачиберадзе (Исаенко, 69), Смирный, Цитаишвили, Бугай (Ванат, 70).
Львов: Ильющенков, Брикнер, Романчук, Лека, Якимец (Ременяк, 59), Чирьяк (Ныч, 59), Довгий, Зозуля (Грысьо, 75), Эрнест, Политыло, Альваро (Семенив, 67).
Черноморец и Львов заработали по одному баллу в Одессе и поднялись на одну ступеньку в турнирной таблице.
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