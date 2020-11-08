Ничья с двумя удалениями: обзор матча "Заря" – "Ворскла"

Последний матч девятого тура чемпионата Украины по футболу между "Зарей" и "Ворсклой" завершился без голов – 0:0. Но при этом судья показал сразу две красные карточки, удалив во втором тайме Хомченовского у "Зари" и Ребенка у "Ворсклы".
После этой ничьей "Заря", на неделе снова разгромно проигравшая в Лиге Европы, оказалась на девятом месте турнирной таблицы Премьер-лиги.
"Ворскла" же замыкает ведущую тройку, пристроившись за "Динамо" и "Шахтером", воскресный поединок которых отметился победой "горняков" 3:0.
Обзор матча "Заря" – "Ворскла" (0:0)
"Заря" – "Ворскла" – 0:0
"Заря": Шевченко – Фаворов, Руфати, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня – Юрченко, Кочергин – Кабаев (Назарина, 64) – Гладкий, Громов (Сайядманеш, 77)
"Ворскла": Ризнык – Яворский (Васин, 84), Чеснаков, Ндиайе – Пердута, Пуцлин, Скляр, Якубу – Щербак (Ребенок, 47), Кане – Степанюк (Кравчук, 75)
Предупреждения: Юрченко, Кабаев – Ребенок, Пердута
Удаления: Хомченовский (60, "Заря", грубое нарушение) – Ребенок (69, "Ворскла", второе предупреждение)
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